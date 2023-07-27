Купцова об Исинбаевой: «Надо прекратить травлю. Сейчас люди много говорят, качают ситуацию»

Чемпионка Европы призвала прекратить травлю Елены Исинбаевой.

В июле Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, назвала «чисто номинальным» свое майорское звание. Ранее общественный резонанс также вызвала информация о том, что она проживает на Тенерифе.

«Она (Исинбаева) неординарная, легендарная личность. Когда мы с ней ездили по всем соревнованиям, я видела, что основное чувство у нее – не заработок, не деньги. В самом начале о них и речи не было. Нами двигало чувство патриотизма – за страну. Я закончила до допингового скандала, мне повезло не выступать под белым флагом, в бесцветной форме. Мы стартовали под флагом, за Россию. Это был основной мотив. Больше никак.

Когда выходишь на какой-то солидный уровень, это тяжелый момент, страшный труд, в ее случае – 30-летняя карьера за спиной. Она начала с малолетства. Я знаю, что сейчас люди много говорят, качают ситуацию. Разные позиции высказываются. Но люди не понимают, как это все достается.

Человек что-то приобрел, да. Но никто не разбирается в деталях – когда, почему. Если у нее жизнь складывается? И если это случилось до всего происходящего сейчас? Обвинить Лену в том, что она пользуется чьими-то благами, что она тратит то, что ей не принадлежит?

В ее случае все достижения были на глазах у мира. 30 рекордов, многочисленные выступления, рекламные контракты и акции, постоянный допинг-контроль. У этого человека все открыто в этом плане. И только в 35 лет началась личная жизнь, дети появились. И теперь она не может честно заработанным воспользоваться?

Она могла спокойно уйти в 25, и плевать на этот спорт. Но не ушла – потому что ответственность за страну. Может, злость, зависть у людей. Но нельзя зачеркивать карьеру человека. Я даже не знаю, кого можно поставить с ней в один ряд.

Надо прекратить травлю. Говорят, что она отреклась. Я свидетель воочию ее спортивной судьбы. Если бы не было патриотизма и чувства ответственности за страну – не было бы результатов! Деньги – второстепенный фактор, они прилагаются. Если в голове только деньги, результата не будет, поверьте. Это закон спорта», – сказала Марина Купцова, которая является чемпионкой Европы 2002 года по прыжкам в высоту в помещении.

«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре