Книготорговцы Парижа отказываются покидать берега Сены на время открытия Олимпиады

Теги открытие Париж-2024 Легкая атлетика

Книготорговцы Парижа отказываются уезжать с берегов Сены из-за церемонии открытия Олимпиады.

Часть церемонии пройдет на воде. Полиция города обратилась к книготорговцам с просьбой убрать коробки с книгами с берегов реки в целях обеспечения безопасности проведения мероприятия. 

Представитель ассоциации книготорговцев Жером Калле заявил, что они не собираются переезжать. 

«Мы являемся главным символом Парижа, мы здесь уже 450 лет.

Желание стереть нас с лица земли, когда празднование этих Игр должно быть празднованием Парижа, кажется безумием», – сказал Калле. 

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