Книготорговцы Парижа отказываются покидать берега Сены на время открытия Олимпиады

Книготорговцы Парижа отказываются уезжать с берегов Сены из-за церемонии открытия Олимпиады.

Часть церемонии пройдет на воде. Полиция города обратилась к книготорговцам с просьбой убрать коробки с книгами с берегов реки в целях обеспечения безопасности проведения мероприятия.

Представитель ассоциации книготорговцев Жером Калле заявил, что они не собираются переезжать.

«Мы являемся главным символом Парижа, мы здесь уже 450 лет.

Желание стереть нас с лица земли, когда празднование этих Игр должно быть празднованием , кажется безумием», – сказал Калле.

«Это показывает недееспособность страны». Париж не готов к Олимпиаде за год до старта