«МОК абсолютно несостоятельны, ведут себя как подкаблучники. Они подстилки». Иоланда Чен об олимпийской квоте для украинки Харлан

Теги сборная России жен сборная Украины жен Иоланда Чен Париж-2024 Ольга Харлан Чемпионат мира по фехтованию Анна Смирнова Фехтование

Иоланда Чен объяснила, почему считает МОК «подкаблучниками» и «подстилками».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) решил предоставить украинской саблистке Ольге Харлан квоту на Олимпиаду-2024 в Париже. Перед этим спортсменка была дисквалифицирована за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира в Милане и пропустила часть соревнований. Но позже ее отстранение было отменено.

«Это невозможное решение. МОК рубит сук, на котором сидит. Это неуважение к самим себе, опустили себя ниже плинтуса, идут на поводу у других сборных, уничтожают себя, свои законы и правила. Это рождает нехороший прецедент.

Если что‑то похожее повторится, люди будут ссылаться на этот случай. МОК абсолютно несостоятельны, ведут себя как подкаблучники, которыми можно управлять, манипулировать и делать все, что угодно. Они подстилки», – сказала серебряный призер ЧМ-1993 в тройном прыжке Иоланда Чен.

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5 комментариев

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Velirpa
"МОК рубит сук, на котором сидит"
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собаки лают, а краван продолжает идти, сук все никак не срубается, бгг
+9
-2
+7
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serginn
Да просто позвонили откуда надо и сказали - вам сутки, выкручивайтесь. Крутились так, что аж про ковид вспомнили.
+4
-1
+3
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