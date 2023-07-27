Матыцин предложил направлять российских тренеров для подготовки спортсменов из Африки к крупным международным турнирам

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Легкая атлетика

Олег Матыцин предложил направлять российских тренеров для подготовки спортсменов из Африки.

«Сегодня Россия готова предложить «умную», конкурентоспособную стратегию в сфере спорта для стран Африки, а также дорожную карту по ее реализации. Коротко отмечу три основных направления российско‑африканского стратегического спортивного сотрудничества.

Партнерство в сфере высшего образования в спорте, подготовка кадров, обучение специалистов и повышение квалификации. Сегодня в стране учатся около 15 тысяч африканцев, из них 3 тысячи — на государственных стипендиях.

При этом в 14 спортивных вузах подведомственных Минспорту России обучаются всего 23 африканских студента из 7 стран. Предлагаю существенно повысить это число, в том числе через увеличение спортивных квот для обучения именно для стран Африки.

Предлагаем расширить и организовывать совместные тренировочные сборы на российских федеральных спортивных базах, проводить образовательные программы для африканских специалистов, направлять российских тренеров для подготовки спортсменов из Африки к крупным международным мероприятиям.

В контексте подготовки к XIII Африканским играм (8–23 марта 2024 года, Гана) мы знаем о заинтересованности стран в проведении консультаций по организации тренировочного процесса национальных сборных, а также клубных команд. Готовы организовать эту работу.

Мы также готовы в индивидуальном порядке рассматривать африканские заявки по российским тренерам для направления на работу «на местах» с национальными сборными», – рассказал министр спорта России.

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11 комментариев

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maks44
А я предлагаю отправить в Африку всех российских чиновников, политиков и депутатов.
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Егор Павлов
Правильно, у нас то тренировать нет смысла, кому наши спортсмены сдались.
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Uriy walmart
Учить допинг хавать?
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Atsuktuvas
На саммит Россия - Африка не приедут представители 2/3 государств, а те что посетят - из самых бедных. Так что карта "Африка с нами" уже тоже работает плохенько.
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Егор Павлов
Знаем мы ваши дорожные карты. Родченков + заваливание баблом. Ни того ни другого в Африке нет.
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Igor Vladimirov
Нифига себе у матыцина снобизм. В Африке летний спорт сильнее. Это они должны в россию тренеров направлять.
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Alibi_URAL
Ну наконец-то наши товарищи из Эритреи (пока в части спорта) тоже с колен поднимутся.
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Максим Савинов
Учить и лечить некем скоро будет уже, а он тренерировать Африку собрался. 🤭
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Александр Рыбаков
широко мыслит. министр!
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Jefri AG
Отправить Ротенберга поднимать африканский хоккей.
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R Kukhov
«В Африку» - типа какая там разница каких негров тренировать?
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