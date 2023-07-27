Матыцин предложил направлять российских тренеров для подготовки спортсменов из Африки к крупным международным турнирам

Олег Матыцин предложил направлять российских тренеров для подготовки спортсменов из Африки.

«Сегодня Россия готова предложить «умную», конкурентоспособную стратегию в сфере спорта для стран Африки, а также дорожную карту по ее реализации. Коротко отмечу три основных направления российско‑африканского стратегического спортивного сотрудничества.

Партнерство в сфере высшего образования в спорте, подготовка кадров, обучение специалистов и повышение квалификации. Сегодня в стране учатся около 15 тысяч африканцев, из них 3 тысячи — на государственных стипендиях.

При этом в 14 спортивных вузах подведомственных Минспорту России обучаются всего 23 африканских студента из 7 стран. Предлагаю существенно повысить это число, в том числе через увеличение спортивных квот для обучения именно для стран Африки.

Предлагаем расширить и организовывать совместные тренировочные сборы на российских федеральных спортивных базах, проводить образовательные программы для африканских специалистов, направлять российских тренеров для подготовки спортсменов из Африки к крупным международным мероприятиям.

В контексте подготовки к XIII Африканским играм (8–23 марта 2024 года, Гана) мы знаем о заинтересованности стран в проведении консультаций по организации тренировочного процесса национальных сборных, а также клубных команд. Готовы организовать эту работу.

Мы также готовы в индивидуальном порядке рассматривать африканские заявки по российским тренерам для направления на работу «на местах» с национальными сборными», – рассказал министр спорта России.