Олег Матыцин: «Сейчас прорабатывается возможность, чтобы ГТО стал доступным и в Африке»

Теги ГТО Олег Матыцин Легкая атлетика

Олег Матыцин сообщил, что комплекс ГТО может стать доступным в Африке.

«Россия успешно идет к цели в виде 70% регулярно занимающихся спортом граждан к 2030 году. Этому способствует Всероссийский физкультурно‑спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Сейчас прорабатывается возможность, чтобы ГТО стал доступными и в Африке.

Предлагаем открыть площадки ГТО в школах при Посольствах Российской Федерации в африканских странах. Готовы делиться с африканскими коллегами положительным российским опытом в области массового спорта», – рассказал министр спорта России.

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3 комментария

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maks44
Кроме ГТО мы еще можем предложить нашим африканским друзьям ДОСААФ, ОСВОД, ВЛКСМ, ВЦСПС и ГКЧП.
+1
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maks44
Ответ Alibi_URAL
ЧВК забыл еще.
Это мы уже внедрили. Спасибо Евгению Викторовичу.
+1
0
+1
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Alibi_URAL
Ответ maks44
Кроме ГТО мы еще можем предложить нашим африканским друзьям ДОСААФ, ОСВОД, ВЛКСМ, ВЦСПС и ГКЧП.
ЧВК забыл еще.
0
0
0
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