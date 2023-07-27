Олег Матыцин: «Сейчас прорабатывается возможность, чтобы ГТО стал доступным и в Африке»

Олег Матыцин сообщил, что комплекс ГТО может стать доступным в Африке.

«Россия успешно идет к цели в виде 70% регулярно занимающихся спортом граждан к 2030 году. Этому способствует Всероссийский физкультурно‑спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Сейчас прорабатывается возможность, чтобы ГТО стал доступными и в Африке.

Предлагаем открыть площадки в школах при Посольствах Российской Федерации в африканских странах. Готовы делиться с африканскими коллегами положительным российским опытом в области массового спорта», – рассказал министр спорта России.