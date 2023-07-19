Матыцин об условиях допуска россиян: «Никакие декларации с осуждением СВО спортсменами или кем бы то ни было подписываться не будут»
Олег Матыцин заявил, что российские спортсмены не подпишут декларации с осуждением СВО.
В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
«Мы не раз говорили, что есть определенная черта: никакие декларации с осуждением СВО спортсменами или кем бы то ни было подписываться не будут. И на этих условиях наши спортсмены в международных соревнованиях участвовать не будут», – сказал министр спорта РФ.
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Первые живут спокойной жизнью, какая была до крымнаха, а у других с имперскими амбициями - могилизация, санкции, поехавший узурпатор, война и политцензура. И я бы посмотрел, как быстро вторые запросились бы к первым😏
Решение на верху принято, обсуждению не подлежит, забудьте о международных соревнованиях на десяток лет, не менее.
Заниматься спортом в России скоро будет бессмысленно.