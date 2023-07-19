Матыцин об условиях допуска россиян: «Никакие декларации с осуждением СВО спортсменами или кем бы то ни было подписываться не будут»

Олег Матыцин заявил, что российские спортсмены не подпишут декларации с осуждением СВО.

В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Мы не раз говорили, что есть определенная черта: никакие декларации с осуждением СВО спортсменами или кем бы то ни было подписываться не будут. И на этих условиях наши спортсмены в международных соревнованиях участвовать не будут», – сказал министр спорта РФ.

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