Матыцин об условиях допуска россиян: «Никакие декларации с осуждением СВО спортсменами или кем бы то ни было подписываться не будут»

Теги Олимпийская сборная России Олег Матыцин Министерство спорта России Политика Легкая атлетика

Олег Матыцин заявил, что российские спортсмены не подпишут декларации с осуждением СВО.

В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Мы не раз говорили, что есть определенная черта: никакие декларации с осуждением СВО спортсменами или кем бы то ни было подписываться не будут. И на этих условиях наши спортсмены в международных соревнованиях участвовать не будут», – сказал министр спорта РФ.

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46 комментариев

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Ебздрогыч
Самое смешное, что большинство депутатов, чиновников, спортсменов (ну кто с мозгами) внутренне глубоко против СВО, но сказать это не могут - отодвинут от кормушки или чего похуже сделают. Поэтому громче всех кричат, что они за
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+31
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maks44
У меня предчувствие, что через некоторое время, все чиновники и спортсмены наперегонки побегут подписываться под осуждением СВО.
+27
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4 shizzle ma nizzle
ну не будут так не будут, не велика потеря
+16
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rdyabin@icloud.com
Надеюсь, Россия при нынешнем режиме НИКОГДА не будет участвовать ни в каких международных соревнованиях
+17
-5
+12
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Александр Колосов
Лет на 10 смело можно будет забыть об Олимпиадах. Все по плану, друзья
+11
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Охладите траханье
Ответ rdyabin@icloud.com
Надеюсь, Россия при нынешнем режиме НИКОГДА не будет участвовать ни в каких международных соревнованиях
Согласен, нашей стране перед возвращением на международные соревнования необходимо пройти очищение от скверны режима Путина, излечиться от имперских амбиций и прекратить жить историей
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Damien King
Ну побегают на Спартакиаде перед 200 бюджетниками вместо Олимпиады, ничего страшного
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Стюардесс по имени Жанн
а нельзя провести черту в России как в Германии в свое время или Корее сейчас ? одна часть нормальные люди , другая Z идейные? и пусть они там варятся и сво свои проводят ?
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Охладите траханье
Ответ Стюардесс по имени Жанн
а нельзя провести черту в России как в Германии в свое время или Корее сейчас ? одна часть нормальные люди , другая Z идейные? и пусть они там варятся и сво свои проводят ?
Очень хотелось бы разделить Россию на тех, кто против войны и на других, которые за нее.
Первые живут спокойной жизнью, какая была до крымнаха, а у других с имперскими амбициями - могилизация, санкции, поехавший узурпатор, война и политцензура. И я бы посмотрел, как быстро вторые запросились бы к первым😏
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Olga.t
Похоронный марш для спортсменов...
Решение на верху принято, обсуждению не подлежит, забудьте о международных соревнованиях на десяток лет, не менее.
+6
-1
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Ivan Balashov
Кто дорожит своей карьерой и хочет выступать на топовых турнирах, а не на первенствах водокачки - подпишет, ничего зазорного в осуждении войны нет.
+6
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Павел Мельников
Есть хоть одна такая декларация с осуждением, интересно, или это до сих пор мифы минспорта?
+6
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nerol
Мне нравится как у нас депутаты решают за всех спортсменов, как будто у тех силы воли по умолчанию быть не может, это к вопросу а правомерности отстранения, пока они не обретут субъектность, их совершенно заслуженно будут воспринимать как часть путинского режима, соттвественно и наложенные ограничения будут оправдаными.
+4
0
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Просто я
Чувак, а если спортсмен искренне готов подписаться под осуждением СВО, то тогда что? :)
+4
0
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Рус Киссенжер
а если они реально против всяких войн,захватов территорий,убийств детей? может матыцин такое себе представить?
+3
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Dima Kolcov
Ответ О-l-О
+5 гривен)
Вчера зарегистрировался и уже 62 коммента все на одну тему, 930 рублей на лёгком, стахановец просто ! )
+2
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ВЛАДИМИР КОРФ
Ответ Просто я
Чувак, а если спортсмен искренне готов подписаться под осуждением СВО, то тогда что? :)
Тогда чинуши объявят его предателем РОДИНЫ.
+2
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Охладите траханье
Очень хотелось бы разделить Россию на тех, кто против войны и на других, которые за нее. Первые живут спокойной жизнью, какая была до крымнаха, а у других с имперскими амбициями - могилизация, санкции, поехавший узурпатор, война и политцензура. И я бы посмотрел, как быстро вторые запросились бы к первым😏
жаль такого не будет , иначе кого они будут в своих бедах обвинять
+2
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Лека-Лека
Будет строжайший запрет для спортсменов с угрожающими последствиями.
Заниматься спортом в России скоро будет бессмысленно.
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Navian
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Просто я
Чувак, а если спортсмен искренне готов подписаться под осуждением СВО, то тогда что? :)
Законапатят лет на пяток. И всего делов.
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Денис Давыдов
Ответ Охладите траханье
Очень хотелось бы разделить Россию на тех, кто против войны и на других, которые за нее. Первые живут спокойной жизнью, какая была до крымнаха, а у других с имперскими амбициями - могилизация, санкции, поехавший узурпатор, война и политцензура. И я бы посмотрел, как быстро вторые запросились бы к первым😏
Первые живут в Москве, другие в России 😄
+1
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Татьяна Солотина
Естественно, он всем запретит это делать. Иначе, как хозяину докладывать после его бравурных докладов, что спортсмены уезжают. А уж механизмов воздействия, чтобы никого не выпустить, хватит
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Денис Давыдов
Ответ Ебздрогыч
Самое смешное, что большинство депутатов, чиновников, спортсменов (ну кто с мозгами) внутренне глубоко против СВО, но сказать это не могут - отодвинут от кормушки или чего похуже сделают. Поэтому громче всех кричат, что они за
мне кажется ты слишком преувеличиваешь, в основном у этих нет никакого мнения своего, а жалеть могут только о том, что Россию отовсюду выкинули и их лишили их нажитого добра заграницей.
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Охладите траханье
Ответ Гогинот
Не предчувствие, а ваше желаемое, но такого не будет
Третий рейх тоже так считал
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Gonzo754
Ответ О-l-О
почему американские и британские спортсмены не подписывали никаких деклараций против агрессии их стран в отношении Ирака и Афганистана? это другое?)
А их осуждает весь мир? Их исключают отовсюду?
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