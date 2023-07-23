Украинским спортсменам могут разрешить участвовать в отборочных турнирах на Олимпиаду с участием нейтральных атлетов из России

Украина может отказаться от бойкота турниров, в которых участвуют нейтральные атлеты из РФ.

Об этом заявил министр спорта и молодежи Украины Вадим Гутцайт в эфире национального телемарафона.

В апреле этого года украинским спортсменам запретили соревноваться с атлетами из России и Беларуси.

«Конечно, нам сейчас надо принимать участие во всех сейчас квалификационных соревнованиях.

Если сейчас Россия и Беларусь не будут официально приглашены на Олимпийские игры, мы сейчас рассматриваем вопрос о возвращении наших спортсменов к квалификационным соревнованиям», – заявил министр в эфире национального телемарафона.

Ранее стало известно, что МОК не пригласит Россию и Беларусь на Олимпиаду-2024 в ранее установленный срок – 26 июля.

«То есть России и Беларуси, официально таких стран не будет на Олимпийских играх... То есть флага и других символик России и Беларуси там не будет», – добавил Гутцайт.

Украинцам запретили соревноваться с Россией, МОК недоволен. Что теперь будет?