Победительница Стокгольмского марафона Шеварге Алене умерла в возрасте 30 лет

Победительница Стокгольмского марафона года скончалась в возрасте 30 лет.

Об этом в соцсетях сообщили организаторы марафона.

«С глубокой скорбью мы узнали о кончине Шеварге Алене, победительницы Стокгольмского марафона-2025.

Алене стало плохо во время тренировки, и ее доставили в больницу. К сожалению, ее жизнь не удалось спасти.

Ей было 30 лет. Наши соболезнования ее семье и близким», – говорится в сообщении.

Шеварге Алене выступала за сборную Эфиопии.