Победительница Стокгольмского марафона Шеварге Алене умерла в возрасте 30 лет
Победительница Стокгольмского марафона года скончалась в возрасте 30 лет.
Об этом в соцсетях сообщили организаторы марафона.
«С глубокой скорбью мы узнали о кончине Шеварге Алене, победительницы Стокгольмского марафона-2025.
Алене стало плохо во время тренировки, и ее доставили в больницу. К сожалению, ее жизнь не удалось спасти.
Ей было 30 лет. Наши соболезнования ее семье и близким», – говорится в сообщении.
Шеварге Алене выступала за сборную Эфиопии.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Стокгольмский марафон
