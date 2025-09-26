0

Победительница Стокгольмского марафона Шеварге Алене умерла в возрасте 30 лет

Победительница Стокгольмского марафона года скончалась в возрасте 30 лет.

Об этом в соцсетях сообщили организаторы марафона. 

«С глубокой скорбью мы узнали о кончине Шеварге Алене, победительницы Стокгольмского марафона-2025.

Алене стало плохо во время тренировки, и ее доставили в больницу. К сожалению, ее жизнь не удалось спасти.

Ей было 30 лет. Наши соболезнования ее семье и близким», – говорится в сообщении. 

Шеварге Алене выступала за сборную Эфиопии. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Стокгольмский марафон
Шеварге Алене
происшествия
Бег
logoсборная Эфиопии жен
