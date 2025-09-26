Борзаковский, Гамова и Рылов не вошли в обновленный состав комиссии спортсменов ОКР

Борзаковский, Гамова и Рылов не попали в новый состав комиссии спортсменов ОКР.

Исполком Олимпийского комитета России утвердил состав комиссии на заседании 24 сентября. В обновленный состав не вошли Юрий Борзаковский (легкая атлетика), Лада Задонская (конькобежный спорт), Алексей Алипов (стрельба), Роман Власов (борьба), Екатерина Галкина (керлинг), Екатерина Гамова (волейбол), Стефания Елфутина (парусный спорт), Андрей Моисеев (пятиборье), Светлана Ромашина (синхронное плавание), Евгений Рылов (плавание) и Дарья Нагорная (спортивная гимнастика). Состав комиссии спортсменов Олимпийского комитета России