Матыцин о запрете украинцам соревноваться с россиянами: «Минспорт Украины нарушил основополагающие принципы уважения к правилам и спортсменам»

Министр спорта РФ Олег Матыцин обвинил Украину в нарушении основных принципов спорта.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.

«К сожалению, человек (министр спорта Украины Вадим Гутцайт), который прошел школу спорта, должен быть привержен этой школе, принципам честной борьбы и честного отношения к своим друзьям.

В спорте все должны играть по одинаковым правилам, и своим указом Минспорт Украины нарушил основополагающие принципы уважения к правилам, уважения к человеку и спортсменам», – сказал Матыцин.

Украинцам запретили соревноваться с Россией, МОК недоволен. Что теперь будет?