Матыцин о запрете украинцам соревноваться с россиянами: «Минспорт Украины нарушил основополагающие принципы уважения к правилам и спортсменам»
Министр спорта РФ Олег Матыцин обвинил Украину в нарушении основных принципов спорта.
Ранее Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.
«К сожалению, человек (министр спорта Украины Вадим Гутцайт), который прошел школу спорта, должен быть привержен этой школе, принципам честной борьбы и честного отношения к своим друзьям.
В спорте все должны играть по одинаковым правилам, и своим указом Минспорт Украины нарушил основополагающие принципы уважения к правилам, уважения к человеку и спортсменам», – сказал Матыцин.
Украинцам запретили соревноваться с Россией, МОК недоволен. Что теперь будет?
Какие друзья минспорта украины имеются ввиду? Чего они нарушили? Российские спортсмены им уже давно не друзья.
Матыцин радовался бы лучше отсутствию украинских команд на турнирах с нашими, а не разглагольствовал о каких то принципах.
Чем меньше мы будем сталкиваться с украинскими командами на одних соревнованиях, тем лучше.
Никто друг друга не ненавидит.