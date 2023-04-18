Матыцин о запрете украинцам соревноваться с россиянами: «Минспорт Украины нарушил основополагающие принципы уважения к правилам и спортсменам»

Теги Олимпийская сборная России сборная Украины Олег Матыцин Министерство спорта России сборная Украины жен Вадим Гутцайт министерство молодежи и спорта Украины Биатлон

Министр спорта РФ Олег Матыцин обвинил Украину в нарушении основных принципов спорта.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.

«К сожалению, человек (министр спорта Украины Вадим Гутцайт), который прошел школу спорта, должен быть привержен этой школе, принципам честной борьбы и честного отношения к своим друзьям.

В спорте все должны играть по одинаковым правилам, и своим указом Минспорт Украины нарушил основополагающие принципы уважения к правилам, уважения к человеку и спортсменам», – сказал Матыцин.

Украинцам запретили соревноваться с Россией, МОК недоволен. Что теперь будет?

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21 комментарий

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Митя 51
Приказ минспорта дурацкий, в Украине его мощно критикуют и, возможно, отыграют назад. Но не россиянам рассуждать о том, кто что нарушил. Мы вообще вне любых международных законов. Нам бы молчать и утираться в надежде, что когда-нибудь нас простят. Но нет, понты и глупость наши главные экспортные товары.
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Евгений Соболев
А твой "хозяин".. г-н Ма-ты-цин..ни чего часом не нарушил?....
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Акселек давай
Ответ Iuasamotu
Это кто друзья украинцам, россияне? Российский минспорта хоть бы думал, что говорит. А в возникшем хаосе вина полностью лежит на МОК, который дёргается то вправо, то влево и олимпийскую хартию трактует по своему, типа тут рыба лежала её не читаем, а тут читаем
И друзья есть, и родственники
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Rael
Про принципы честной борьбы в свете расследований по РУСАДА, Валиевой и прочих аномальных проб с солью вот прямо хорошо было.
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Val5995
Он что-то лепечет о дружбе и уважении?
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Екатерина Прекрасная
Ой, матюцин, не вам,уж, точно о каких- то там " нарушениях" мяукать.
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Nightguest
Посмотрим, как наш Минспорта соблюдает основополагающие принципы, когда кто-нибудь из спортсменов подпишет "бумажку"
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maripous
Когда говорят наши чиновники от спорта, такое впечатление, что они бредят.
Какие друзья минспорта украины имеются ввиду? Чего они нарушили? Российские спортсмены им уже давно не друзья.
Матыцин радовался бы лучше отсутствию украинских команд на турнирах с нашими, а не разглагольствовал о каких то принципах.
Чем меньше мы будем сталкиваться с украинскими командами на одних соревнованиях, тем лучше.
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Регион-36
Так понимаю, Матыцин сейчас пиписьками меряться начал, кто больше основополагающих принципов уважения в спорте (а может и жизни) нарушил ? Ну попробуй )
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Елена Иванова
Каждый день российские чиновники, тренеры, хореографы и т.п. высказываются уничижительно о других спортсменах, обесценивают их победы. Это не нарушение принципов уважения? Закрыли бы рты и сидели молча!
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lala630312
Россияне нарушили право на жизнь украинских спортсменов
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Акселек давай
Ответ Iuasamotu
Родственники, это ещё не всегда друзья. А друзья познаются в беде.
Не знаю, к чему эта философия, у меня есть и друзья украинцы, и родственники украинцы, и украинцы-беженцы, которым мы всей семьей помогаем.
Никто друг друга не ненавидит.
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