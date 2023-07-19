Матыцин об Исинбаевой: «Недопустимо так относиться к воинскому званию и гражданской позиции, к событиям, которые происходят в твоей стране»

Теги Елена Исинбаева сборная России жен прыжки с шестом Олег Матыцин Министерство спорта России Легкая атлетика

Олег Матыцин осудил Елену Исинбаеву за слова о воинском звании.

Ранее Международный олимпийский комитет инициировал проверку в отношении Исинбаевой на соответствие критериям участия в мероприятиях МОК.

Комиссия МОК по этике решила, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом не имеет контракта с российской армией и не поддерживала боевые действия на Украине.

Сама Исинбаева заявила, что ее звание майора – «чисто номинальное».

«Недопустимо так относиться к воинскому званию и гражданской позиции, к событиям, которые происходят в твоей стране.

Каждый человек, любящий свою страну, отрицательно относится к такого рода заявлениям», – сказал министр спорта РФ.

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках

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22 комментария

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Назар Игорь
Достали уже с этой майоршей, пусть живëт где хочет. А вот с министерства обороны не худо бы спросить за какие воинские доблести присваивают офицерские звания людям далëким от службы в армии.
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Саша Пушкин
Ответ Назар Игорь
Достали уже с этой майоршей, пусть живëт где хочет. А вот с министерства обороны не худо бы спросить за какие воинские доблести присваивают офицерские звания людям далëким от службы в армии.
В едином чувстве ненависти и брезгливости к этой самой Исинбаевой на Спортсе сошли и ура-патриоты и критически мЮслящие любители картонной оппозиции.
В некотором роде уникальный случай. Потрясающе! Так сходу и не припомню подобных сюжетов на сайте.
Были еще такие персонажи и события?

О, сколько нам открытий чудных...
Готовит санкционный пресс.
Переобувку лиц поскудных,
При Сталине валивших б лес.
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Pikachu Pikachu
Ну по поводу воинского звания можно согласиться, а вот насчет гражданской позиции господин уголовник погорячился
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Pavel Egorov
Ответ Назар Игорь
Достали уже с этой майоршей, пусть живëт где хочет. А вот с министерства обороны не худо бы спросить за какие воинские доблести присваивают офицерские звания людям далëким от службы в армии.
Раньше так "привязывали" спортсменов к определенному спортивному обществу. Если попробуешь куда-то уйти или перейти, то реально будешь служить где-нибудь на Севере. Один хоккеист не даст соврать. Тут Исинбаева всё верно сказала относительно себя. Зря министр возмущается, но у него работа такая.
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арап Петра Великого
«Помидорами не отделается» (с)
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skyintothesea
Что в её стране происходит? Это вроде в соседней война идёт.
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Melnikov1968
Очень негативно отношусь к Матыцину, считаю его шарлатаном и негодяем. Но здесь он сел на нужную волну.
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китайский шар
Спрячется под одеялом/)
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Elvagor
Согласен, недопустимо. Вообще не ожидал такого от Исинбаевой. Но спорстмены они все в какой-то степени эмоциональны... Видимо она решила, что ее родина всё-таки Западная Европа. Что ж, она сделала свой выбор.
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Russ Ivan
В екатеринские времена новорождённых дворян приписывали к полкам. В 12-14 лет ребёночек уже мог стать формально капитаном или даже майором. Наше МО видимо успешно переняло опыт, Исинбаеву приписали в детстве...
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Крыс Пол
Лена показала, что спорт для нее вне политики. Что же не понравилось гражданину Матыцину?
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Волька-ибн-Алёша
ой,да хорош уже,а?
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Айвенго
Матыцин и Исинбаева - это два гастарбайтера, таких же как Фернандес, например, или любой таджик со стройки. Родина их не в России. Просто Исинбаева закончила работу в чужой стране, а Матыцин действующий гастарбайтер. Других отличий между ними нет.
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bevooch
Ответ Lacrosse-style goal
А какие события происходят в стране? Все же по плану?
Мой дедушка всегда говорил:
"Лишь бы не было таких событий, которые происходят в твоей стране".
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Elvagor
Ответ Pavel Egorov
Раньше так "привязывали" спортсменов к определенному спортивному обществу. Если попробуешь куда-то уйти или перейти, то реально будешь служить где-нибудь на Севере. Один хоккеист не даст соврать. Тут Исинбаева всё верно сказала относительно себя. Зря министр возмущается, но у него работа такая.
воинские звания у спортсменов это отголоски войны. Спортсмены прежде всего требуются на войне из-за своей физической подготовки. Отсюда и звания, они закреплены за обществами цска или динамо не просто так. Они и как специалисты могут быть, обучающие добровольцев.
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Костя Кот
Ответ Назар Игорь
Достали уже с этой майоршей, пусть живëт где хочет. А вот с министерства обороны не худо бы спросить за какие воинские доблести присваивают офицерские звания людям далëким от службы в армии.
никто спрашивать ничего не будет
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