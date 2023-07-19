Матыцин об Исинбаевой: «Недопустимо так относиться к воинскому званию и гражданской позиции, к событиям, которые происходят в твоей стране»
Олег Матыцин осудил Елену Исинбаеву за слова о воинском звании.
Ранее Международный олимпийский комитет инициировал проверку в отношении Исинбаевой на соответствие критериям участия в мероприятиях МОК.
Комиссия МОК по этике решила, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом не имеет контракта с российской армией и не поддерживала боевые действия на Украине.
Сама Исинбаева заявила, что ее звание майора – «чисто номинальное».
«Недопустимо так относиться к воинскому званию и гражданской позиции, к событиям, которые происходят в твоей стране.
Каждый человек, любящий свою страну, отрицательно относится к такого рода заявлениям», – сказал министр спорта РФ.
Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках
В некотором роде уникальный случай. Потрясающе! Так сходу и не припомню подобных сюжетов на сайте.
Были еще такие персонажи и события?
О, сколько нам открытий чудных...
Готовит санкционный пресс.
Переобувку лиц поскудных,
При Сталине валивших б лес.
"Лишь бы не было таких событий, которые происходят в твоей стране".