Глава ЕОК: «Надеемся, что в будущем ни одному спортсмену с нашего континента не будет отказано в участии в Европейских играх просто из-за его паспорта»

Теги Олимпийская сборная России Политика Европейские игры Спирос Капралос ЕОК Легкая атлетика

Глава ЕОК надеется на участие спортсменов в Европейских играх независимо от их паспорта.

Европейские игры-2023 проходили с 21 июня по 2 июля в польском Кракове. Россияне не были допущены на турнир.

«Исполнительный комитет Европейских олимпийских комитетов принял решение по участию российских и белорусских спортсменов в соответствии с позицией правительства Польши и до того, как Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал новые рекомендации, предлагающие путь для включения независимых нейтральных спортсменов из этих стран.

Мы надеемся, что в будущем ни одному спортсмену с нашего континента не будет отказано в участии в Европейских играх просто из-за его паспорта. Это фундаментальный принцип олимпийской хартии, который ЕОК полностью поддерживает», – сказал Спирос Капралос.

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2 комментария

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Фут.Боль
Олимпийской хартией давно подтерлись.
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Leonid73
Очередное бла-бла никчемных и зависимых функционеров.
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