Депутат Хамзаев: «Спортсмены должны давать присягу Родине при зачислении в сборные команды России. Это должно быть обязательство»

Депутат Султан Хамзаев заявил, что спортсмены должны давать присягу при попадании в сборную.

«Спортсмены должны давать присягу Родине при зачислении в сборные команды России.

Это должно быть обязательство, присяга своей стране, своему Отечеству», – сказал Хамзаев.

По его словам, спортсмены должны понимать, что они побеждают в интересах государства.