Депутат Хамзаев: «Спортсмены должны давать присягу Родине при зачислении в сборные команды России. Это должно быть обязательство»
Депутат Султан Хамзаев заявил, что спортсмены должны давать присягу при попадании в сборную.
«Спортсмены должны давать присягу Родине при зачислении в сборные команды России.
Это должно быть обязательство, присяга своей стране, своему Отечеству», – сказал Хамзаев.
По его словам, спортсмены должны понимать, что они побеждают в интересах государства.
не меньше
конечно, и живем мы все тоже исключительно в интересах государства. пора бы уже убрать эти прозападные либеральные ценности типа «источником власти является народ» и перестать заставлять депутатов давать присягу этому самому народу.
А то спортсменов может оказаться недостаточно для грандиозных военных планов.