Депутат Хамзаев: «Спортсмены должны давать присягу Родине при зачислении в сборные команды России. Это должно быть обязательство»

Теги Олимпийская сборная России Политика Р-Спорт Султан Хамзаев Биатлон

Депутат Султан Хамзаев заявил, что спортсмены должны давать присягу при попадании в сборную.

«Спортсмены должны давать присягу Родине при зачислении в сборные команды России.

Это должно быть обязательство, присяга своей стране, своему Отечеству», – сказал Хамзаев.

По его словам, спортсмены должны понимать, что они побеждают в интересах государства.

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28 комментариев

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Idacius
Интересно, а этот депутат когда-нибудь говорил, что спорт вне политики?
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avcgloronalduMU
а руководители федераций должны? а то у некоторых есть второе гражданство недружественных стран))
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Лев Каменев
Хамзаев хотя бы что-то полезное в жизни сделал? Если когда-нибудь появится музей бездарности, то депутат Хамзаев займёт там заслуженное место
+9
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Marya Y
Ещё один особенный.
+8
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Девушка Безимени
клятва на крови
не меньше
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robbaggio
Как в Северной Корее
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Anneta28
А кровью расписаться не надо?🤦‍♀️
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Николь Тян
Может ещё палец отрезать?! Ну чтобы наверняка
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Рус Киссенжер
все. хана стране.
+8
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sabur
Побеждают в интересах государства. Этого разве недостаточно ему?
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bellyashe
«спортсмены должны понимать, что они побеждают в интересах государства»

конечно, и живем мы все тоже исключительно в интересах государства. пора бы уже убрать эти прозападные либеральные ценности типа «источником власти является народ» и перестать заставлять депутатов давать присягу этому самому народу.
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Bardownski
Но ведь спорт вне политики, разве нет?
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Normic
После присяге Родине, тебя пошлют на фронт, и даже спрашивать не будут хочешь ли ты
+4
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Olga.t
Ответ Bambuk Bambuk
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"Клеймо о том, что мы свободны, нам выжгут каждому на лбу".©
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Melnikov1968
Ты давай свою антиалкогольную программу двигай. В спорт ещё лезет. Тебя давно пора лишить российского гражданства, все равно никакой пользы нет.
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Павел Мельников
Ответ Иван Шуткин
А как должно быть?) Здесь воспитывают, вкладывают деньги, делают человеком, а просто захотел поменять гражданство, ему так видите ли захотелось) Отдай все деньги в тебя вложенные и вали за границу, хотя там ты точно никому не нужен
Человеком их делают родители. А деньги в них вкладываются те, которые эти же родители всю свою жизнь выплачивают из налогов, работая и покупая здесь продукцию. Кому вы там деньги хотите отдавать, Хамзаевым лично?
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rbh2010
Депутаты тоже вроде бы в сборной России ( среди людей) и вроде во благо служат, а послушаешь и посмотришь на принимаемые законы и думаешь, а где же Минюст???
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Olga.t
А почему только спортсмены? Заставьте всех граждан, начиная с детского сада, приносить военную присягу, ведь там уже готовят малышей к воинской службе.
А то спортсменов может оказаться недостаточно для грандиозных военных планов.
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Dmitriy Racheev
Ну, и право первой ночи можно ввести.
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Dmitriy Racheev
И называть хамзаева братом. Дорогим братом
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LAnd
Как никогда актуальный коммент после возвращения в РФ не служившего гражданина М. Фернандеса
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Bambuk Bambuk
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Вячеслав Суворов
Автоматы будут выдавать?
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Георгий Михеев
Тогда точно бан международных будет вечным и непокобелимым -)
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Иван Шуткин
Ответ Павел Мельников
Человеком их делают родители. А деньги в них вкладываются те, которые эти же родители всю свою жизнь выплачивают из налогов, работая и покупая здесь продукцию.
Я про социальный статус
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