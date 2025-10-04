РУСАДА с начала 2025 года получило 137 запросов на терапевтические исключения
РУСАДА с начала 2025 года получило 137 запросов на терапевтические исключения.
«В сентябре в РУСАДА поступило 14 запросов на оформление терапевтического использования, 10 из ранее поданных были одобрены», – сообщили в агентстве.
Всего за девять месяцев 2025 года РУСАДА получило 137 запросов, одобрило – 96.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
