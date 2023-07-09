Дмитрий Васильев: «По тем рекомендациям допуска, которые придумал для России МОК, участвовать в Олимпиаде ни в коем случае нельзя»

Дмитрий Васильев считает, что россияне не должны участвовать в Олимпиаде на условиях МОК.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при условии, если они не представляют силовые ведомства и не поддерживают боевые действия. При этом рекомендации по допуску не касались командных видов.

– Не мне решать, на каких условиях Россия может выступать на Олимпиаде или других крупных соревнованиях. Но я считаю, по тем рекомендациям допуска, которые придумал для нашей страны МОК, участвовать в Играх ни в коем случае нельзя.

Условие, на мой взгляд, может быть только одно: Россия участвует на равных для всех условиях, иначе она не может туда ехать.

– Все равно неизбежна дискриминация?

– Конечно. В нынешней политической обстановке наших спортсменов будут засуживать, я даже в этом не сомневаюсь.

Возможны провокации, скандалы, будут создавать ситуации, при которых невозможно соревноваться. Вплоть до террористических актов. «Да, – скажут, – мы создали все условия для безопасности». Но мы же знаем, как это бывает: сами придумают провокацию, чтобы эти условия нарушить, – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные