Сэнди Моррис: «Слышала о Кнороз, но вскользь – мы слишком разделены с российскими спортсменами. Грустно, что не все атлеты могут соревноваться»
Прыгунья с шестом Сэнди Моррис заявила, что сочувствует российским спортсменам.
Ее слова передает корреспондент Спортса’’ Владимир Иванов.
– Слышала ли ты про Полину Кнороз?
– Кто это?
– Она из России.
– А, девчонка, которая прыгнула 4,86? Если честно, слышала, но вскользь. Мне грустно из-за того, что не все атлеты могут соревноваться.
Я даже не видела ее прыжка. Потому что мы слишком разделены с российскими спортсменами.
И, скажу честно, очень сочувствую им. Не должно быть так. Мы всегда были в хороших отношениях с Анжеликой Сидоровой, очень уважаю ее и бы хотела, чтобы ваши спортсмены вернулись как можно скорее, – сказала серебряный призер Олимпиады-2016 американка Моррис.
