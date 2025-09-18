Сэнди Моррис: «Слышала о Кнороз, но вскользь – мы слишком разделены с российскими спортсменами. Грустно, что не все атлеты могут соревноваться»

Прыгунья с шестом Сэнди Моррис заявила, что сочувствует российским спортсменам.

Ее слова передает корреспондент Спортса’’ Владимир Иванов.

– Слышала ли ты про Полину Кнороз?

– Кто это?

– Она из России.

– А, девчонка, которая прыгнула 4,86? Если честно, слышала, но вскользь. Мне грустно из-за того, что не все атлеты могут соревноваться.

Я даже не видела ее прыжка. Потому что мы слишком разделены с российскими спортсменами.

И, скажу честно, очень сочувствую им. Не должно быть так. Мы всегда были в хороших отношениях с Анжеликой Сидоровой, очень уважаю ее и бы хотела, чтобы ваши спортсмены вернулись как можно скорее, – сказала серебряный призер Олимпиады-2016 американка Моррис.