0

Тина Сутей о Кнороз: «Прыжок на 4,86 м – это круто. Я бы точно не была против, если бы она соревновалась на чемпионате мира»

Прыгунья с шестом Тина Сутей высказалась о россиянке Полине Кнороз.

Сутей стала бронзовым призером чемпионата мира-2025 в Токио.

– Ты слышала про Полину Кнороз?

– А, да-да, она из России. Мы пару раз даже соревновались вместе.

– Она летом прыгнула 4,86.

– Не знала об этом, потому что не изучаю результаты остальных, мне это не нужно. Но 4,86 – круто, что я могу сказать.

– Ты была бы рада, если б она соревновалась здесь?

– Я бы точно не была против.

– Но тогда ты могла бы остаться без бронзы.

– А вот это бы мы еще посмотрели. Я приехала в Токио с седьмым результатом в сезоне, а уезжаю с медалью. Тут была девочка с прыжком на 4,91 в этом году – и что ей это дало здесь? Чемпионат мира – другая история, и тут вообще не имеет значения кто и как прыгал до, – передает слова Сутей корреспондент Спортса’’ Владимир Иванов.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал SportFack
Тина Сутей
logoсборная Словении жен
прыжки с шестом
logoчемпионат мира по легкой атлетике
logoПолина Кнороз
