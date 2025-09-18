Тина Сутей о Кнороз: «Прыжок на 4,86 м – это круто. Я бы точно не была против, если бы она соревновалась на чемпионате мира»
Прыгунья с шестом Тина Сутей высказалась о россиянке Полине Кнороз.
Сутей стала бронзовым призером чемпионата мира-2025 в Токио.
– Ты слышала про Полину Кнороз?
– А, да-да, она из России. Мы пару раз даже соревновались вместе.
– Она летом прыгнула 4,86.
– Не знала об этом, потому что не изучаю результаты остальных, мне это не нужно. Но 4,86 – круто, что я могу сказать.
– Ты была бы рада, если б она соревновалась здесь?
– Я бы точно не была против.
– Но тогда ты могла бы остаться без бронзы.
– А вот это бы мы еще посмотрели. Я приехала в Токио с седьмым результатом в сезоне, а уезжаю с медалью. Тут была девочка с прыжком на 4,91 в этом году – и что ей это дало здесь? Чемпионат мира – другая история, и тут вообще не имеет значения кто и как прыгал до, – передает слова Сутей корреспондент Спортса’’ Владимир Иванов.
