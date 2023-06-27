Депутат Свищев: «Российский спорт навсегда вписан в страницы мировой истории. Забыть или отменить это невозможно»

Теги Государственная дума Дмитрий Свищев Министерство спорта России Легкая атлетика

Депутат Дмитрий Свищев заявил, что российский спорт невозможно отменить.

27 июня 1923 года было принято постановление ВЦИК РСФСР «Об образовании высшего и местных советов физической культуры трудящихся РСФСР».

«100 лет – очень солидная цифра. За нашими плечами – вековая история российского спорта. За это время мы построили сотни тысяч стадионов и спорткомплексов, воспитали первоклассных чемпионов в хоккее, фигурном катании, теннисе, лыжах, биатлоне, гимнастике, легкой атлетике, шахматах – практически в каждом виде спорта мы занимаем лидирующие позиции.

Российский спорт навсегда вписан в страницы мировой истории. Забыть или отменить это, как сейчас пытаются западные функционеры, невозможно.

Формирование государственного органа управления физкультурой и спортом помогло заложить мощный фундамент, который помогает и сейчас. Министерство спорта России делает большую работу по созданию спортивной инфраструктуры в разных регионах, сохранению бесценного опыта, традиций и воспитанию молодого спортивного поколения. Уверен, что у российского спорта большое будущее.

От комитета Госдумы по физической культуре и спорту и от себя лично поздравляю всех спортсменов, тренеров и работников спортивной отрасли! Желаю новых побед и достижения поставленных целей», – сказал Свищев.

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11 комментариев

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sava k
Смахивает на некролог.
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Bashibuzuck
Советский спорт вписан
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Ихарь Окенфэйлов
Дед высказался, и началась гонка, кто сильнее вылижет царю все незагорелые места. Депутаты конечно в первых рядах
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Девушка Безимени
и перекрестился
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Dinamik1
Пусть не передергивает.Советский спорт вписан а не российский.Любят они примазаться.
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Ilya Kurepa
чувак тащиться от своей важности.... и вклада в историю
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papadok
Ответ Bashibuzuck
Советский спорт вписан
Государственным органом.
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София Хайн
Ответ sava k
Смахивает на некролог.
Та же первая мысль была. Или это очередная подача материала, характерная доя этого сайта.
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