Депутат Свищев: «Российский спорт навсегда вписан в страницы мировой истории. Забыть или отменить это невозможно»

Депутат Дмитрий Свищев заявил, что российский спорт невозможно отменить.

27 июня 1923 года было принято постановление ВЦИК РСФСР «Об образовании высшего и местных советов физической культуры трудящихся РСФСР».

«100 лет – очень солидная цифра. За нашими плечами – вековая история российского спорта. За это время мы построили сотни тысяч стадионов и спорткомплексов, воспитали первоклассных чемпионов в хоккее, фигурном катании, теннисе, лыжах, биатлоне, гимнастике, легкой атлетике, шахматах – практически в каждом виде спорта мы занимаем лидирующие позиции.

Российский спорт навсегда вписан в страницы мировой истории. Забыть или отменить это, как сейчас пытаются западные функционеры, невозможно.

Формирование государственного органа управления физкультурой и спортом помогло заложить мощный фундамент, который помогает и сейчас. Министерство спорта России делает большую работу по созданию спортивной инфраструктуры в разных регионах, сохранению бесценного опыта, традиций и воспитанию молодого спортивного поколения. Уверен, что у российского спорта большое будущее.

От комитета Госдумы по физической культуре и спорту и от себя лично поздравляю всех спортсменов, тренеров и работников спортивной отрасли! Желаю новых побед и достижения поставленных целей», – сказал .

Владимир Путин: «Мы по праву можем гордиться богатой историей отечественного спорта»