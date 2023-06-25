Иоланда Чен об идее проводить Олимпиады без допинг-контроля: «Это будет шоу, а не профессиональный спорт»

Теги допинг тройной прыжок Иоланда Чен Легкая атлетика

Иоланда Чен высказалась об идее проводить Олимпийские игры без допинг-контроля.

«Если говорить про интерес, то, мне кажется, такие Игры могли бы привлечь большое количество людей и стать отличным представлением. Потому что шоу – это всегда интересно. Люди бы выясняли между собой, на что способен человеческий организм.

И важно понимать, что это будет именно шоу, а не профессиональный спорт. Ведь спорт в классическом понимании подразумевает честную борьбу. И я бы такое не стала смотреть, потому что я в прошлом профессиональная спортсменка и всегда выступала за классический спорт, где допинг находится под запретом», – сказала серебряный призер ЧМ-1993 в тройном прыжке.

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3 комментария

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AminO2
Допинг, маскирующийся под засекреченные терапевтические исключения, на которых базируется подготовка ведущих спортсменов западного блока - это классика или уже модерн?
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La Gushka
Россию туда однозначно не позовут.
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