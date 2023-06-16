Иоланда Чен об Олимпиаде-2024: «Мы никогда не поедем как беженцы, а также не поедем с определенной формулировкой. Глава ОКР это обозначил»

Иоланда Чен считает, что российские спортсмены «не поедут на Олимпиаду-2024 как беженцы».

В частности, Чен высказалась о случаях, когда россиянам не дают визы для въезда в страны, где проходят соревнования.

«Что касается виз и недопущений, мы ничего не можем против этого сделать. Наши команды уже выезжали ранее. Они должны выступать.

Я абсолютно уверена, что международные федерации хотят идти навстречу Международному олимпийскому комитету (МОК), но сами правительства пытаются отстранить федерации от решения этого вопроса. Вот для этого и визы. На тем самым они себе стреляют в ногу.

Наш Олимпийский комитет России (ОКР) ведет переговоры с МОК о допуске на Игры. Но мы никогда не поедем как беженцы, а также не поедем с определенной формулировкой, это Станислав Поздняков (глава ОКР – Sports.ru) обозначил.

Наших спортсменов в стране активно поддерживают, проводятся соревнования. Спортсменов поддерживают морально и материально. Мы спокойно работаем и ведем работу по нашему возвращению на международную арену.

Не нужно лишних эмоций, мол, мы никуда не поедем. Если есть приемлемые условия, при которых наши могут ехать, то ехать надо, в противном случае – нет. ОКР ведет спокойную, очень профессиональную работу», – заявила серебряный призер ЧМ-1993 в тройном прыжке.

Россию пригласят на Олимпиаду-2024 по принципу сборной беженцев. Это как?

Россия готова бойкотировать Олимпиаду? Кажется, наш спорт шагнул в этом направлении