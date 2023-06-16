Иоланда Чен об Олимпиаде-2024: «Мы никогда не поедем как беженцы, а также не поедем с определенной формулировкой. Глава ОКР это обозначил»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков тройной прыжок ОКР Иоланда Чен Париж-2024 Легкая атлетика

Иоланда Чен считает, что российские спортсмены «не поедут на Олимпиаду-2024 как беженцы».

В частности, Чен высказалась о случаях, когда россиянам не дают визы для въезда в страны, где проходят соревнования.

«Что касается виз и недопущений, мы ничего не можем против этого сделать. Наши команды уже выезжали ранее. Они должны выступать.

Я абсолютно уверена, что международные федерации хотят идти навстречу Международному олимпийскому комитету (МОК), но сами правительства пытаются отстранить федерации от решения этого вопроса. Вот для этого и визы. На тем самым они себе стреляют в ногу.

Наш Олимпийский комитет России (ОКР) ведет переговоры с МОК о допуске на Игры. Но мы никогда не поедем как беженцы, а также не поедем с определенной формулировкой, это Станислав Поздняков (глава ОКР – Sports.ru) обозначил.

Наших спортсменов в стране активно поддерживают, проводятся соревнования. Спортсменов поддерживают морально и материально. Мы спокойно работаем и ведем работу по нашему возвращению на международную арену.

Не нужно лишних эмоций, мол, мы никуда не поедем. Если есть приемлемые условия, при которых наши могут ехать, то ехать надо, в противном случае – нет. ОКР ведет спокойную, очень профессиональную работу», – заявила серебряный призер ЧМ-1993 в тройном прыжке.

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8 комментариев

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avcgloronalduMU
теннисисты могут, как и легкоатлеты, а сама Чен может ехать в Китай

игры дружба 1984 год
https://youtu.be/k2eU0akupX8
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Viks
Главе ОКР пора на работу по специальности - учителем физкультуры. А ОКР закрыть за ненадобностью.
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Viks
"Наш Олимпийский комитет России (ОКР) ведет переговоры с МОК о допуске на Игры." --- Врать не надо. МОК не ведёт никаких переговоров с ОКР.
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mjordan
Как это вы ничего не можете сделать? А как же смешливые искандеры?
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Viks
"ОКР ведет спокойную, очень профессиональную работу» --- по набору полка из спортсменов ЦСКА, который во главе с подполковником Поздняковым направится на фронт?
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Yan D
Ответ avcgloronalduMU
теннисисты могут, как и легкоатлеты, а сама Чен может ехать в Китай игры дружба 1984 год https://youtu.be/k2eU0akupX8
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avcgloronalduMU
Ответ Yan D
Комментарий удален модератором
новых имён нет что ли?
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Yan D
Ответ Viks
"Наш Олимпийский комитет России (ОКР) ведет переговоры с МОК о допуске на Игры." --- Врать не надо. МОК не ведёт никаких переговоров с ОКР.
ОКР ведёт, в основном, переговоры об организации Русского Дома, с икрой, шампанским и орденоносными гимнастками Винер
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Viks
Ответ Yan D
ОКР ведёт, в основном, переговоры об организации Русского Дома, с икрой, шампанским и орденоносными гимнастками Винер
Это больше походит на описание элитного борделя.
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