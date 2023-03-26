Иоланда Чен о допинг-пробе Валиевой: «Признать – признали, а теперь говорите, что Камила чиста. Когда начинают менять показания, пахнет неприятным»

Иоланда Чен рассказала о несостыковке в словах Тутберидзе про допинг-дело Валиевой.

«Мои фигуристы всегда были чистыми. Эти обвинения оскорбительны», – ранее сказала Этери Тутберидзе, говоря о ситуации в отношении фигуристки Камилы Валиевой.

«Для меня дело Валиевой – странная, неоднозначная ситуация. Поначалу проба что-то показала, и они признались, что у них в команде был странный врач. Потом признали, что был дедушкин препарат, но никто не мог представить, что он мог хоть какое-то влияние оказать на качество ее прыжков.

Камила каталась прекрасно и до, и вовремя, и после турниров. Об этом препарате даже смешно говорить. Признать – признали, а теперь говорите, что она чиста. Получается, где-то сказали неправду. Так нельзя делать. Зачем сейчас так говорить?

Субстанция была найдена, и, судя по всему, подтвердили ее. Все равно нужно придерживаться одной точки зрения. Когда начинают менять показания, то все, пахнет неприятным. Не понимаю, зачем люди вокруг Камилы комментируют.

Либо вообще молчите, либо придерживайтесь своей точки зрения с самого начала. Мне не нравится эта история», – сказала Чен, серебряный призер чемпионата мира-1993 по легкой атлетике.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Дело фигуристки сейчас зарегистрировано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Мои фигуристы всегда были чистыми. Обвинения оскорбительны». Тутберидзе прервала молчание

Тутберидзе рассталась с врачом, который работал на Олимпиаде. Это из-за дела Валиевой?