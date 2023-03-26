Иоланда Чен о допинг-пробе Валиевой: «Признать – признали, а теперь говорите, что Камила чиста. Когда начинают менять показания, пахнет неприятным»

Теги сборная России допинг Иоланда Чен женское катание Этери Тутберидзе Филипп Шветский Камила Валиева Фигурное катание

Иоланда Чен рассказала о несостыковке в словах Тутберидзе про допинг-дело Валиевой.

«Мои фигуристы всегда были чистыми. Эти обвинения оскорбительны», – ранее сказала Этери Тутберидзе, говоря о ситуации в отношении фигуристки Камилы Валиевой. 

«Для меня дело Валиевой – странная, неоднозначная ситуация. Поначалу проба что-то показала, и они признались, что у них в команде был странный врач. Потом признали, что был дедушкин препарат, но никто не мог представить, что он мог хоть какое-то влияние оказать на качество ее прыжков.

Камила каталась прекрасно и до, и вовремя, и после турниров. Об этом препарате даже смешно говорить. Признать – признали, а теперь говорите, что она чиста. Получается, где-то сказали неправду. Так нельзя делать. Зачем сейчас так говорить?

Субстанция была найдена, и, судя по всему, подтвердили ее. Все равно нужно придерживаться одной точки зрения. Когда начинают менять показания, то все, пахнет неприятным. Не понимаю, зачем люди вокруг Камилы комментируют.

Либо вообще молчите, либо придерживайтесь своей точки зрения с самого начала. Мне не нравится эта история», – сказала Чен, серебряный призер чемпионата мира-1993 по легкой атлетике.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Дело фигуристки сейчас зарегистрировано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Мои фигуристы всегда были чистыми. Обвинения оскорбительны». Тутберидзе прервала молчание

Тутберидзе рассталась с врачом, который работал на Олимпиаде. Это из-за дела Валиевой?

72 комментария

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Elena Polkina
Ответ Евгения Гринева
Тутберидзе и не меняла точку зрения, она на ои говорила тоже самое. Но лучше действительно не комментировать, чтобы не навредить
У Чен логика пала в маразм ... но, тут походу еще и парикмахерша повлияла.
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Лакс
Ответ alexander bakulin
матёрого допингиста шветского, имеющего кучу дисквалификаций за запрещёнку, в команде не было? у бортика он не стоял на всех соревнованиях, держа в руках собачку гогиевны? он нам, хайпожорам и фейкомётам, привиделся?
совсем дур.к что-ли - речь о якобы признании о якобы "странности".
То что он работал и продолжает работать со сборной и так все видят. Он как получал ЗП в ЦСП Минспорта, так и получает.
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Дружба11
Ответ nadenki
А почему Щ,а не Т,которая до последнего была уверена,что Щ обойдёт..Сравните их прокаты на Ч.Р и у кого,после Ками на тот момент были бОльшие шансы на О.Ч?
а я Вам объясню без проблем -осторожничала как всегда Анна под ГАРАНТИИ Лакерника, а Саша рисковала -ВСЕМ и тем,что пошла в отличии от Анны на свой труднодающейся триксель,хотя могла как Анна влегкую сделать двойной аксель и на 5 квадов.Так что Саша - спортсменка до мозга костей и борец в честной борьбе, она к себе требовательна,знала девочка кого ВСЕГДА потянут за уши, что в отличии от другой спортсменки с гарантированным судейским бонусом с нее спрос по полной.
Саша дала честный бой.
А вот Анна с отцом как всегда-блатной позор.
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Владислава Крюкова
Ответ k4rmazin2007
Так РУСАДА намеренно затягивала расследование, вот поэтому дло затянулось
Откуда вы берете, что дело затянуто?
На ОИ был найден допинг у других спортсменов. В частности у испанской фигуристки, которая кремом руки намазала с допингом. По ней результатов нет еще дольше, чем по Камиле. Но никто не орет, что дело затянули.
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Дружба11
Ответ Лемур
Ты такая умная! Иииууу! А чтож тогда Трусовой то не подсыпали, а?
Трусову снимали с помощью Лакерника. А вот снять с пробега Ками с его помощью было невозможно.
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nadenki
Ответ k4rmazin2007
Как нелепо фаны ТШТ отстирывают пальто Этери. Хотя не так давно всё фаны ТШТ отчаянно цеплялось за версию про "дедушкин стакан")
Так когда ваших-то благодетелей опросят?
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nadenki
Ответ k4rmazin2007
Как нелепо фаны ТШТ отстирывают пальто Этери. Хотя не так давно всё фаны ТШТ отчаянно цеплялось за версию про "дедушкин стакан")
Никто не цеплялся за стакан,кроме хейтеров.
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alexander bakulin
Ответ Лакс
насчет "странного" врача Иоланда домыслила измышления хайпожоров/хейтеров/фейкометов. "они признались, что у них в команде был странный врач" - этого не было. Да еще в её последовательности - версия с дедушкой была не потом, а на пекинских слушаниях.
матёрого допингиста шветского, имеющего кучу дисквалификаций за запрещёнку, в команде не было? у бортика он не стоял на всех соревнованиях, держа в руках собачку гогиевны? он нам, хайпожорам и фейкомётам, привиделся?
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Marya Y
Признали по совету адвокатов из швейцарской конторы. Потому, что на кону стояло участие в личке. А дальше швейцарцы умыли руки. Был бы системный приём препарата(совершенно не нужного в свете принимаемых лекарств, устаревшего и имеющего эффективные современные аналоги) - загодя была бы наготове такая версия, что не подкопаешься. И все фантазии насчёт не успели вывести, доставляют, конечно.
Иоланта Чен наговорила, конечно. Как обычно, тётка в своём амплуа.
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Погладь быка
Как обычно путаются в показаниях. А впрочем очень многие россиские медали неприятно пахнут.
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nadenki
Ответ alexander bakulin
всем понятно, что допинг в штабе гогиевны был одобрен на самом высоком уровне, а врачи-допингисты ценятся в нашей федерации на вес золота. объяснения от гоговичей было бы интересно послушать лишь с точки зрения юмора (внятных объяснений, подтверждающих их бредни, они дать не смогут, это тоже понятно) гоговичи нам рассказывают байки про "никакого допинга не было, препараты подсыпали, гогиевна и валиева чисты, как слеза младенца", а у бортика врач шветский стоит, он в чёрном пальто, гогиевна рядом в белом.
Ну,если вам понятно,то чего объяснять и зачем?Крутите шарманку,копеечка к копеечке,будет и рубль
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Роман Волков
Это дело непросто пахнет, а воняет Подставой!
Всё было Придумано, но мы вынуждены искать оправдания, так как в своё время отдали Исследование проб Шведской Лаборатории.
Странно, что у нас, до сих пор полно тех, кто винит Наших спортсменов и тренеров веря каждому слову, теперь уже наших прямых врагов.
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Лакс
насчет "странного" врача Иоланда домыслила измышления хайпожоров/хейтеров/фейкометов. "они признались, что у них в команде был странный врач" - этого не было.
Да еще в её последовательности - версия с дедушкой была не потом, а на пекинских слушаниях.
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nadenki
Ответ alexander bakulin
нормальный врач, ранее дважды дисквалифицированный за допинг у гребцов, да? ничего странного нет, в том, что такого замечательного специалиста гогиевна приняла на работу. главное, что наличие в штабе матёрого допингиста никто не признавал (хоть он и лицом торговал у бортика на каждом соревновании), а после олимпиады его тихо из хрустального уволили. не признан - не вор.
Нормальный,раз врач сборной,значит и спортсменов вашего работодателя контролирует сейчас
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k4rmazin2007
Ответ Сергей Фетисов
Если бы был допинг уже давно получила 4года и медалей Россию лишили.
Так РУСАДА намеренно затягивала расследование, вот поэтому дло затянулось
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Natalia Solomakha
Эээ, они не "признавались", что у них был "странный врач". Что тут "признаваться", если он в обнимку с собачкой на соревах торчал? У всех глаза есть, репутацию его знают. Но он, видать, в этот раз за всех отдуваться отказался, сказал "а вот дальше без меня". И, вроде, про дедушку сам дедушка вперёд паровоза побежал: чем-то им эта отмазка не понравилась потом. Замяли и не вспоминали больше. Да просто тупо назначили Камилу "козлом отпущения", а сами белые и пушистые.
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Сергей Фетисов
Если бы был допинг уже давно получила 4года и медалей Россию лишили.
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k4rmazin2007
Ответ nadenki
Отсебятина.Никто в штабе не признавался,что врач был странный.Про дедушкино лекарство тоже только предположение для дальнейшего допуска.И то эта инфа тоже не от штаба конкретно шла..Тётенька инфу собрала,чё слыхала,а от кого не помнит...Как не хайпануть...Рудиков-то когда опросят?
Как нелепо фаны ТШТ отстирывают пальто Этери. Хотя не так давно всё фаны ТШТ отчаянно цеплялось за версию про "дедушкин стакан")
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Sat397
Ответ loulou
Причём, ей-то что ЭТ сделала? С Вайцеховской хоть понятно, с чего такая ненависть,её Этери публично во лжи уличила в Сочи. А это-то куда
Чен и Вайц они два сапога пара, их мнения очень часто совпадают, как будто мнение одного и того же человека.
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Лакс
Ответ Татьяна Семёновна
Гражданке Чен нужно "поглубже" углубиться в родную легкую атлетику и с пристрастием устроить разборки там, а не лезть туда, где её абсолютно ничего не касается! Легкоатлетка?! Флаг ей в руки!
она начинала в ФК, но видимо не пошло.
Это я в качестве инфы, а не оправдания.
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loulou
Ответ Sat397
Этери и на олимпиаде тоже самое говорила, что не знает откуда взялось запрещенное вещество, намекая что скорее всего подсыпали. Никогда она не меняла своего мнения. Иоланда уже не знает, как задеть ТШТ.
Причём, ей-то что ЭТ сделала? С Вайцеховской хоть понятно, с чего такая ненависть,её Этери публично во лжи уличила в Сочи. А это-то куда
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Viks
Ответ Дружба11
из плохой Анны в хорошую по мотивам -не пошла к Президенту на прием))),с Вами как всегда все понятно)).теперь и Щербакова хорошей стала из хуже некуда.
А где мои слова о хорошей Щербаковой? Видения?
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loulou
Главный эксперт всея фк подъехал - уж всё-то мадам Чен знает и про сексуальность, и про допинг. На все руки от скуки. Лавры другой мадам не дают покоя?
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Лемур
Ответ Дружба11
Почему говорят была чиста?Потому что Вам намекают прямым текстом, что ПОДСЫПАЛИ. А шо у Чен вдруг нимб возник,что она гонит на Эти со штабом)Да, мое мнение надо было проводить проверку всей группы, а Щербакову с отцом как главных выгодоприобретателей сажать на полиграф,причем до этого задерживать в рамках доследственной проверки согласно УПК РФ.
Ты такая умная! Иииууу! А чтож тогда Трусовой то не подсыпали, а?
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nadenki
Ответ Дружба11
Почему говорят была чиста?Потому что Вам намекают прямым текстом, что ПОДСЫПАЛИ. А шо у Чен вдруг нимб возник,что она гонит на Эти со штабом)Да, мое мнение надо было проводить проверку всей группы, а Щербакову с отцом как главных выгодоприобретателей сажать на полиграф,причем до этого задерживать в рамках доследственной проверки согласно УПК РФ.
А почему Щ,а не Т,которая до последнего была уверена,что Щ обойдёт..Сравните их прокаты на Ч.Р и у кого,после Ками на тот момент были бОльшие шансы на О.Ч?
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