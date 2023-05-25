Лидия Иванова о недопуске россиян: «В регламентах нет ни слова, что кто-то что-то должен подписывать. Все эти чемпионаты – второсортные, как курица протухшая»

– Не получается спорт вне политики. Сейчас МОК зашевелился и собирается вернуть Россию и Беларусь. За что соседей отстранили, вообще не понимаю. Но в регламентах и хартиях нет ни слова, что кто-то что-то должен подписывать. И мы должны этому подчиниться?! Да милый мой, пошли вы тогда со своими условиями! Допускаете всех либо никого.

– Вопрос, как мы можем конструктивно противодействовать.

– Им плохо! Они очень страдают без нас. У них все эти Олимпиады и чемпионаты – второсортные, как курица протухшая. Что это за конкуренция, когда нет главных соперников?

Комментировала же чемпионаты Европы и мира по гимнастике. Ну тоска тоской. И не потому, что я патриотка, как другие скажут. Там берут золотые медали, по-честному, 20-25-е номера рейтинга. Соревнования на несколько рангов ниже.

И сейчас придумана более изощренная, унизительная форма. Еще понимаю, когда это началось на почве допинга – можно спорить. Но теперь... А в следующий раз на попе будем только пролезать? Зачем?

Меня убьют после этих слов спортсмены, Никита Нагорный, знакомые волейболисты. Они говорят: «Я же готов, мы отомстим!» Верю, что могли бы им так дать! Сама же участница двух Олимпиад. Может, и была лентяйкой, рано влюбилась, но и олимпийской чемпионкой двукратной стала, и чемпионат мира захватила. Повезло, как мне тут сказала Иоланда Чен.

Вообще, когда берешь золото Игр, это называется не везение, а победа. Не повезло – значит ноги кривые, простите. Но ни в коем случае нельзя унижать страну.

Кадр, как плачет Роднина во время исполнения гимна СССР, – это невозможно сыграть, даже если ты народный артист. Повторить это состояние можно только победой над сильнейшим, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?