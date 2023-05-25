Лидия Иванова о недопуске россиян: «В регламентах нет ни слова, что кто-то что-то должен подписывать. Все эти чемпионаты – второсортные, как курица протухшая»

Теги допинг спортивная гимнастика Ирина Роднина МОК сборная России по спортивной гимнастике Олимпийская сборная России Иоланда Чен Лидия Иванова Политика Никита Нагорный Гимнастика

– Не получается спорт вне политики. Сейчас МОК зашевелился и собирается вернуть Россию и Беларусь. За что соседей отстранили, вообще не понимаю. Но в регламентах и хартиях нет ни слова, что кто-то что-то должен подписывать. И мы должны этому подчиниться?! Да милый мой, пошли вы тогда со своими условиями! Допускаете всех либо никого.

– Вопрос, как мы можем конструктивно противодействовать.

– Им плохо! Они очень страдают без нас. У них все эти Олимпиады и чемпионаты – второсортные, как курица протухшая. Что это за конкуренция, когда нет главных соперников?

Комментировала же чемпионаты Европы и мира по гимнастике. Ну тоска тоской. И не потому, что я патриотка, как другие скажут. Там берут золотые медали, по-честному, 20-25-е номера рейтинга. Соревнования на несколько рангов ниже.

И сейчас придумана более изощренная, унизительная форма. Еще понимаю, когда это началось на почве допинга – можно спорить. Но теперь... А в следующий раз на попе будем только пролезать? Зачем?

Меня убьют после этих слов спортсмены, Никита Нагорный, знакомые волейболисты. Они говорят: «Я же готов, мы отомстим!» Верю, что могли бы им так дать! Сама же участница двух Олимпиад. Может, и была лентяйкой, рано влюбилась, но и олимпийской чемпионкой двукратной стала, и чемпионат мира захватила. Повезло, как мне тут сказала Иоланда Чен.

Вообще, когда берешь золото Игр, это называется не везение, а победа. Не повезло – значит ноги кривые, простите. Но ни в коем случае нельзя унижать страну.

Кадр, как плачет Роднина во время исполнения гимна СССР, – это невозможно сыграть, даже если ты народный артист. Повторить это состояние можно только победой над сильнейшим, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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5 комментариев

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Sevan87
"Еще понимаю, когда это началось на почве допинга – можно спорить. Но теперь..."
Ну сейчас как-бы пострашнее допинга ситуация, нет?
Ох, что в головах. Спортсмены хотят выступать, пусть стараются выступать как позволят. Уж точно не Иванову слушать в этом вопросе
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Melnikov1968
"Им плохо! Они очень страдают без нас. У них все эти Олимпиады и чемпионаты – второсортные, как курица протухшая. Что это за конкуренция, когда нет главных соперников?" (с). То есть на ОИ в Токио и Пекине наши спортсмены участвовали и выигрывали второсортные соревнования? Человек явно не думает когда говорит.
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Olga.t
Ничего другого от Ивановой и не ожидалось.
Конечно, очень плохо, что нет наших сильных гимнастов на главных стартах, но так решил МОК и международные федерации, потому что слово "репутация" для них не пустой звук.
И почему вдруг руководитель Юнармии Нагорный должен обижаться на Иванову??
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aslvowk@mail.ru
Так если эти чемпионаты такие протухшие, зачем вы на них стремитесь попасть? Где логика всех этих депутатов, функционеров и прочих чиновников? Всё и все там плохие, но мы хотим туда
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Утконос Никифорович
Кому спортсмены мстить собрались? Совсем поехали
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