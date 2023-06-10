Привалова о допуске к Олимпиаде-2024: «Надежда умирает последней. Даже если Парижа не будет, это не значит, что спортсменам не надо готовиться»

Теги сборная России сборная России жен Ирина Привалова ВФЛА Париж-2024 Легкая атлетика

Первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова высказалась о подготовке к Играм-2024 в Париже.

– В личном общении многие спортсмены говорили, что готовятся к Олимпиаде-2024 в Париже.

– Конечно, надежда умирает последней. Даже если Парижа не будет, это не значит, что спортсменам не надо готовиться.

Слава богу, что в легкой атлетике есть такое понятие, как результат. Работа не проходит впустую. Это не игровой вид спорта. У нас показал результат – и понимаешь, в каком направлении ты движешься, – сказала Привалова.

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