Привалова о допуске к Олимпиаде-2024: «Надежда умирает последней. Даже если Парижа не будет, это не значит, что спортсменам не надо готовиться»

Первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова высказалась о подготовке к Играм-2024 в Париже.

– В личном общении многие спортсмены говорили, что готовятся к Олимпиаде-2024 в Париже.

– Конечно, надежда умирает последней. Даже если не будет, это не значит, что спортсменам не надо готовиться.

Слава богу, что в легкой атлетике есть такое понятие, как результат. Работа не проходит впустую. Это не игровой вид спорта. У нас показал результат – и понимаешь, в каком направлении ты движешься, – сказала .