Привалова о возвращении российских легкоатлетов на международную арену: «Ждем решения ОКР. Мне кажется, нужен единый подход для всех видов спорта»

Теги сборная России сборная России жен Ирина Привалова ВФЛА ОКР Париж-2024 Легкая атлетика

Ирина Привалова высказалась об участии российских легкоатлетов в международных турнирах.

«Мы ждем решения Олимпийского комитета России. Мне кажется, нужен единый подход для всех видов спорта, не должно быть так, что одни федерации выступают и отбираются через Азию, другие – через Европу, а третьи вообще не допущены. Поэтому ОКР нужно выработать единую позицию, которую, я думаю, поддержат все спортивные федерации.

В плане квалификации на Олимпиаду мы находимся в лучшем положении, чем другие виды спорта. У нас нет каких-то отборочных стартов, а квалификационные результаты можно показать за месяц с небольшим до старта Игр», – сказала первый вице-президент ВФЛА.

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3 комментария

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Viks
«Мы ждем решения Олимпийского комитета России." --- Вряд ли стоит ждать что-то жёсткого от импотентов.
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Viks
Трусоватый пользователь, Кто дочерняя?
Ты зачем задаёшь вопрос, закрыв возможность ответа?
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