Привалова о возвращении российских легкоатлетов на международную арену: «Ждем решения ОКР. Мне кажется, нужен единый подход для всех видов спорта»

Ирина Привалова высказалась об участии российских легкоатлетов в международных турнирах.

«Мы ждем решения Олимпийского комитета России. Мне кажется, нужен единый подход для всех видов спорта, не должно быть так, что одни федерации выступают и отбираются через Азию, другие – через Европу, а третьи вообще не допущены. Поэтому ОКР нужно выработать единую позицию, которую, я думаю, поддержат все спортивные федерации.

В плане квалификации на Олимпиаду мы находимся в лучшем положении, чем другие виды спорта. У нас нет каких-то отборочных стартов, а квалификационные результаты можно показать за месяц с небольшим до старта Игр», – сказала первый вице-президент .

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