Ирина Привалова: «Мы не боимся возможного оттока спортсменов из России. Уверена – такого не будет»

Теги сборная России сборная России жен Ирина Привалова ВФЛА Легкая атлетика

Ирина Привалова уверена, что наши легкоатлеты не будут уезжать из России из-за отстранения.

«Мы не боимся возможного оттока спортсменов из России. Этого не было за семилетнее отстранение ВФЛА, уверена, не будет и сейчас. Есть единичные случаи, когда спортсмены уезжают по семейным обстоятельствам, но массового отъезда нет.

Для членов сборных команд в стране созданы прекрасные федеральные базы, на которых ребята тренируются, и будут продолжать свою подготовку», – рассказала первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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3 комментария

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Дмитрий
Сейчас отток спортсменов самое безобидное, что может быть. А вот отток миллиона молодых рабочих рук и голов беда национального масштаба, которую мы еще не поняли.
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Iuasamotu
У российских легкоатлетов просто нет столько денег, чтобы куда-то утекать. Вот и весь секрет верности ВФЛА.
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antony18
они не будут уезжать, потому что они неконкурентоспособны
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