Ирина Привалова: «Мы не боимся возможного оттока спортсменов из России. Уверена – такого не будет»

Ирина Привалова уверена, что наши легкоатлеты не будут уезжать из России из-за отстранения.

«Мы не боимся возможного оттока спортсменов из России. Этого не было за семилетнее отстранение ВФЛА, уверена, не будет и сейчас. Есть единичные случаи, когда спортсмены уезжают по семейным обстоятельствам, но массового отъезда нет.

Для членов сборных команд в стране созданы прекрасные федеральные базы, на которых ребята тренируются, и будут продолжать свою подготовку», – рассказала первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики ( ).