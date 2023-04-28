Ирина Привалова: «Мы не боимся возможного оттока спортсменов из России. Уверена – такого не будет»
Ирина Привалова уверена, что наши легкоатлеты не будут уезжать из России из-за отстранения.
«Мы не боимся возможного оттока спортсменов из России. Этого не было за семилетнее отстранение ВФЛА, уверена, не будет и сейчас. Есть единичные случаи, когда спортсмены уезжают по семейным обстоятельствам, но массового отъезда нет.
Для членов сборных команд в стране созданы прекрасные федеральные базы, на которых ребята тренируются, и будут продолжать свою подготовку», – рассказала первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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