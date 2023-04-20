Привалова о плане на Олимпиаду-2024: «Четыре золота, четыре серебра, четыре бронзы. Мы можем на это рассчитывать, если не будет ограничений по допуску»

Теги сборная России сборная России жен Ирина Привалова ВФЛА Париж-2024 Р-Спорт Легкая атлетика

В ВФЛА ждут от четыре золотые медали в случае допуска российских легкоатлетов на Олимпиаду.

Об этом заявила первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова.

«Традиционно у нас очень сильна спортивная ходьба. Потом – прыжковые виды спорта, мужские и женские прыжки в высоту.

У нас есть неплохие шансы в многоборье и достаточно неплохо обстоят дела в женском метании диска и молота.

Пока у нас стоит план – четыре золотые, четыре серебряные, четыре бронзовые медали.

И мы можем на это рассчитывать в случае, если у нас не будет никаких ограничений по допуску спортсменов», – сказала Привалова на заседании рабочей группы «Законодательное обеспечение развития легкой атлетики в Российской Федерации» при комитете Госдумы по физической культуре и спорту.

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4 комментария

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imaxim
Привалова, откуда? Такие планы даже до бана не всегда выполняли. А теперь когда лёгкой атлетики в России нет и подавно. Пара медалей была бы успехом
+5
0
+5
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Назар Игорь
Имею желание купить дом, но не имею возможности
Имею возможность купить козу но не имею желания
Так выпьем же за кибернетика!
+3
0
+3
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Валентина Николаевна
🤡🤡🤡
+2
0
+2
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O8O8O8
Она ещё не в курсе?
0
0
0
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