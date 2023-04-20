Привалова о плане на Олимпиаду-2024: «Четыре золота, четыре серебра, четыре бронзы. Мы можем на это рассчитывать, если не будет ограничений по допуску»

В ВФЛА ждут от четыре золотые медали в случае допуска российских легкоатлетов на Олимпиаду.

Об этом заявила первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики .

«Традиционно у нас очень сильна спортивная ходьба. Потом – прыжковые виды спорта, мужские и женские прыжки в высоту.

У нас есть неплохие шансы в многоборье и достаточно неплохо обстоят дела в женском метании диска и молота.

Пока у нас стоит план – четыре золотые, четыре серебряные, четыре бронзовые медали.

И мы можем на это рассчитывать в случае, если у нас не будет никаких ограничений по допуску спортсменов», – сказала Привалова на заседании рабочей группы «Законодательное обеспечение развития легкой атлетики в Российской Федерации» при комитете Госдумы по физической культуре и спорту.