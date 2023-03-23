Привалова о восстановлении ВФЛА в World Athletics: «У меня почему-то нет никаких эмоций. Решение было ожидаемым»
Ирина Привалова заявила, что решение World Athletics восстановить ВФЛА было ожидаемым.
Совет World Athletics сегодня принял решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которого она была лишена с 2015 года.
«У меня сейчас почему-то вообще нет никаких эмоций. Не скрою, это решение было немного ожидаемым.
Сегодня был сделан большой шаг вперед, и я очень надеюсь, что в скором времени наших спортсменов будут допускать до всех международных стартов.
Но сегодняшнее восстановление стало для российской легкой атлетики первой хорошей новостью за последние восемь лет.
В том, что сегодня это случилось, большая заслуга нашей команды. Хочется сказать большое спасибо международным экспертам, которые всегда были рядом с нами.
Я думаю, они продолжат помогать нам. Работы впереди еще очень много, но я думаю, что мы справимся», – сказала Привалова.
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