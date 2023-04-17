Ирина Привалова: «Ждем высокий интерес к российским соревнованиям. Его уже давно проявляли из Беларуси, Узбекистана и Китая»

Теги сборная России сборная России жен Ирина Привалова ВФЛА Сборная Беларуси сборная Беларуси жен сборная Китая сборная Китая жен Легкая атлетика

Ирина Привалова прокомментировала допуск иностранных легкоатлетов к соревнованиям в России.

«Учитывая, что больше семи лет, с ноября 2015 года, к нам вообще никто из других стран не приезжал, это большой шаг вперед. Теперь и мы можем приглашать иностранных спортсменов, и наши легкоатлеты могут выезжать на зарубежные соревнования.

Да, пока еще сохраняется ряд ограничений, которые носят неспортивный характер, но тут мы находимся в одинаковом положении практически со всеми федерациями нашей страны.

Мы ждем высокий интерес к российским соревнованиям, потому что его уже давно проявляли и из Беларуси, и из Узбекистана, и из Китая. Работы предстоит много.

У нас насыщенный календарь, в частности, второй раз пройдет серия турниров «Королева спорта», которая достаточно неплохо оплачивается с финансовой точки зрения.

Будем, возможно, смотреть и решать, кого из иностранцев можем пригласить, а кого нет, чтобы не ущемлять своих спортсменов», – сказала первый вице-президент ВФЛА.

Соревнования под эгидой ВФЛА стали открытыми для иностранных легкоатлетов

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2 комментария

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Yan D
Жизнь в пруду
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Геннадий Томилин
Ответ Yan D
Жизнь в пруду
В своём болоте
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