Ирина Привалова: «Ждем высокий интерес к российским соревнованиям. Его уже давно проявляли из Беларуси, Узбекистана и Китая»
Ирина Привалова прокомментировала допуск иностранных легкоатлетов к соревнованиям в России.
«Учитывая, что больше семи лет, с ноября 2015 года, к нам вообще никто из других стран не приезжал, это большой шаг вперед. Теперь и мы можем приглашать иностранных спортсменов, и наши легкоатлеты могут выезжать на зарубежные соревнования.
Да, пока еще сохраняется ряд ограничений, которые носят неспортивный характер, но тут мы находимся в одинаковом положении практически со всеми федерациями нашей страны.
Мы ждем высокий интерес к российским соревнованиям, потому что его уже давно проявляли и из Беларуси, и из Узбекистана, и из Китая. Работы предстоит много.
У нас насыщенный календарь, в частности, второй раз пройдет серия турниров «Королева спорта», которая достаточно неплохо оплачивается с финансовой точки зрения.
Будем, возможно, смотреть и решать, кого из иностранцев можем пригласить, а кого нет, чтобы не ущемлять своих спортсменов», – сказала первый вице-президент ВФЛА.
Соревнования под эгидой ВФЛА стали открытыми для иностранных легкоатлетов
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