Журова об отстранении российских легкоатлетов: «Раньше допинг, теперь и другие причины. Пока не вижу причин надеяться, что нас кто-то еще допустит»

Светлана Журова назвала абсурдом ситуацию с отстранением российских спортсменов.

В частности, Журова прокомментировала новость о том, что World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), но по-прежнему не допустила россиян к соревнованиям.

«Не думаю, что это что-то новое для нас. Раньше был допинг, теперь добавились и другие причины отстранения. Ожидать того, что они нас допустят, было крайне фантастическое развитие событий.

Пока не вижу причин надеяться, что нас кто-то еще допустит. По риторике нашей федерации они говорят: как только СВО закончится, сразу допустят. Но до этого момента они побаиваются.

Наверное, они боятся бойкотов, конфликтов. Сейчас у многих федераций аргумент такой: мы не допускаем, потому что это небезопасно. Может быть неадекватное поведение болельщиков.

Спортсмены могут друг на друга реагировать неадекватно, поэтому им проще сейчас запретить нам участвовать. Конечно, это абсурд полный.

Тут надо ждать окончания, мирных переговоров. На самом деле, и МОК (Международный олимпийский комитет) этого ждет, поверьте. Все федерации ждут», – заявила депутат Госдумы РФ.

World Athletics восстановила членство ВФЛА. Российские спортсмены по-прежнему будут отстранены от соревнований