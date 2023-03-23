Глава ВФЛА Петр Иванов: «Сегодняшнее возвращение статуса – важное событие в жизни отечественной легкой атлетики, которая ждала этого почти 8 лет»

Глава ВФЛА Петр Иванов заявил, что к российской легкой атлетике удалось восстановить доверие.

Совет World Athletics сегодня принял решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации.

«Сегодняшнее возвращение статуса ВФЛА – важное событие в жизни отечественной легкой атлетики, которая ждала этого дня почти восемь лет. Путь к восстановлению был сложен, но тем более важен достигнутый результат.

Нам предстоит продолжить взаимодействие по соблюдению требований World Athletics после восстановления, мониторинг соблюдения этих требований продолжится еще три года.

Но главное, что нам удалось восстановить доверие к российской легкой атлетике как к чистому виду спорта, в котором нетерпимость к нарушению антидопинговых правил твердо вошла в культуру спортсменов, тренеров, федерации в целом», – сказал Иванов.

«Многолетняя работа, которую мы проводили, чтобы вернуться во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию, завершена.

Сложный, кропотливый труд по восстановлению нашего статуса оценен положительно. В работе принимали участие сотрудники ВФЛА и члены Президиума, наши спортсмены, тренеры, региональные федерации и все, кому небезразлична судьба российской легкой атлетики.

В работе участвовали рабочая группа World Athletics, международные эксперты, Министерство спорта РФ, олимпийский комитет России и РУСАДА.

Мы продолжим проводить жесткую антидопинговую политику, чтобы соответствовать всем международным требованиям.

Вопросы спортивной и антидопинговой составляющей работы федерации соответствуют международным требованиям, что закреплено сегодня решениями Совета WA», – цитирует Иванова пресс-служба ВФЛА.

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