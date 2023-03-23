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Маргарита Пахноцкая: «Насколько тяжелым оказался путь к восстановлению ВФЛА? Было по-разному. Хочу поздравить всех, кто внес свой вклад»

Теги сборная России сборная России жен ВФЛА World Athletics (IAAF) РУСАДА Маргарита Пахноцкая Легкая атлетика

Экс‑заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДАМаргарита Пахноцкая высказалась о восстановлении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Совет World Athletics сегодня принял решение восстановить членство ВФЛА в организации, которого она была лишена с 2015 года из-за многочисленных допинговых нарушений.

«Я хочу поздравить и поблагодарить всех тех, кто внес свой вклад в процесс восстановления ВФЛА и в изменение антидопинговой культуры в российской легкой атлетике и в российском спорте.

Насколько тяжелым оказался путь к восстановлению? Было по-разному, хотя, наверное, другого и нельзя было ожидать.

Когда идут процессы изменения, то всегда возникают какие-то сложности, но их наличие не означает, что нельзя добиться желаемого результата, просто нужно потратить на преодоление больше времени», – сказала Пахноцкая. 

World Athletics восстановила членство ВФЛА. Российские спортсмены по-прежнему будут отстранены от соревнований

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6 комментариев

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La Gushka
Чё все радуются так? Могли бы за полгода восстановиться, если бы разогнали и осудили всех поставщиков и вдохновителей допинга! знали ведь и в 2015, кто там завязан! Изничтожили одного Чёгина, всех собак на него повесив; родю упустили...А потом еще лысенковщина и прочие, и прочие...
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Михаил Пригода
Ответ imaxim
Не то что до топов..раньше например женская 4x400 стабильно медали приносила. Теперь думаю в финал не выйдут после возвращения))) И так везде. Технические виды - убиты напрочь. Беговые добиты там, где ещё трепыхались. Выжженное поле. И за это никто не ответил.
А кому там выходить? На уровне только Полина Миллер бегает, и то разве что пока на уровне полуфиналов
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imaxim
Ответ Михаил Пригода
Да, за это время был полностью разрушен вид спорта, остались только мужские прыжки в высоту, женский шест уже еле еле дышит, но пока дышит, также мужской, и уже возрастная Маша, остальные не дотягивают до топов
Не то что до топов..раньше например женская 4x400 стабильно медали приносила. Теперь думаю в финал не выйдут после возвращения)))
И так везде.
Технические виды - убиты напрочь. Беговые добиты там, где ещё трепыхались.
Выжженное поле. И за это никто не ответил.
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Михаил Пригода
Ответ imaxim
7,5 лет бана - величайшее позорище для Федерации. Думаю никто наш рекорд не переплюнет
Да, за это время был полностью разрушен вид спорта, остались только мужские прыжки в высоту, женский шест уже еле еле дышит, но пока дышит, также мужской, и уже возрастная Маша, остальные не дотягивают до топов
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imaxim
7,5 лет бана - величайшее позорище для Федерации. Думаю никто наш рекорд не переплюнет
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Михаил Пригода
Святая женщина
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