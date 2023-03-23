Маргарита Пахноцкая: «Насколько тяжелым оказался путь к восстановлению ВФЛА? Было по-разному. Хочу поздравить всех, кто внес свой вклад»

Экс‑заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства ( ) высказалась о восстановлении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Совет World Athletics сегодня принял решение восстановить членство ВФЛА в организации, которого она была лишена с 2015 года из-за многочисленных допинговых нарушений.

«Я хочу поздравить и поблагодарить всех тех, кто внес свой вклад в процесс восстановления ВФЛА и в изменение антидопинговой культуры в российской легкой атлетике и в российском спорте.

Насколько тяжелым оказался путь к восстановлению? Было по-разному, хотя, наверное, другого и нельзя было ожидать.

Когда идут процессы изменения, то всегда возникают какие-то сложности, но их наличие не означает, что нельзя добиться желаемого результата, просто нужно потратить на преодоление больше времени», – сказала Пахноцкая.

World Athletics восстановила членство ВФЛА. Российские спортсмены по-прежнему будут отстранены от соревнований