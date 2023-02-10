Депутат Свищев: «Бойкот – неприемлемая позиция. Очень хотим, чтобы Бах и члены исполкома МОК выдержали давление со всех концов мира»

Теги МОК Томас Бах Дмитрий Свищев Вадим Гутцайт Легкая атлетика

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев назвал неприемлемым заявление министра спорта Украины Вадима Гутцайта о возможном бойкоте Олимпиады-2024 в Париже.

Ранее Гутцайт заявил, что его страна может отказаться от участия в Играх в случае допуска российских и белорусских спортсменов. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в свою очередь назвал это прискорбными попытками давления на МОК.

«Бойкот – неприемлемая позиция, связанная с олимпийским движением. Совершенно верно говорит МОК о такой позиции.

Вопрос не в стране, которая объявляет бойкот. Это неприемлемые меры давления на международное олимпийское движение.

Мы очень хотим, чтобы Бах и другие члены исполкома МОК выдержали давление, которое оказывается со всех концов мира», – отметил Свищев.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

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8 комментариев

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alexnew
Какая разница российскому депутату, что там на Украине заявляют?
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dimon 2.0
перевожу на русский. бах, продли российскую кредитку. ща накинем тебе пачку мультов на кофе с булочкой.
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Dinamik1
То чего хотим мы и то что хотят они разные вещи.Так что нам ни чего не светит.
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Irina Kistler
Депутату Свищеву пора уже понять, что к высказываниям Баха можно относится однозначно: нет иллюзий- нет разочарований.
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СИ
« ..очень хотим ....чтобы .Мок выдержали давление которое оказывается со всех концов мира»
Депутат Свищев, а Вы не преувеличиваете количество стран настроенных против Российских спортсменов?
А я считаю что русофобски настроенных стран в мире это очень маленькая горстка из всего мира, большинство которых из Европы и только потому что находятся под политическим давлением.
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KMR
Так а не легче ему сдаться? Давление со всех концов или обожание на одном конце. Вроде выбор однозначен...
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Viks
Мы очень хотим, чтобы Бах и другие члены исполкома МОК выдержали давление --- Бах ничего выдерживать не будет, он - скользкий приспособленец, как только давление увеличится, он выскользнет.
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Погладь быка
В прошлый раз, когда Россия подкрепляла его зелеными денежными знаками в больших количествах, выдерживал.
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