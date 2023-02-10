Депутат Свищев: «Бойкот – неприемлемая позиция. Очень хотим, чтобы Бах и члены исполкома МОК выдержали давление со всех концов мира»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев назвал неприемлемым заявление министра спорта Украины Вадима Гутцайта о возможном бойкоте Олимпиады-2024 в Париже.

Ранее Гутцайт заявил, что его страна может отказаться от участия в Играх в случае допуска российских и белорусских спортсменов. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в свою очередь назвал это прискорбными попытками давления на МОК.

«Бойкот – неприемлемая позиция, связанная с олимпийским движением. Совершенно верно говорит МОК о такой позиции.

Вопрос не в стране, которая объявляет бойкот. Это неприемлемые меры давления на международное олимпийское движение.

Мы очень хотим, чтобы Бах и другие члены исполкома МОК выдержали давление, которое оказывается со всех концов мира», – отметил Свищев.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?