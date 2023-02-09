Журова об обращении Баха к министру спорта Украины: «Не стоит думать, что МОК изменился. Это политика, шахматная партия, где каждый ход имеет неоднозначные последствия»

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о позиции главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по поводу возможного бойкота Украиной Олимпиады-2024 в случае допуска россиян.

Бах обратился к министру спорта и молодежи Украины Вадиму Гутцайту: «Ваше письмо, оказывающее давление в попытке повлиять на принятие решений, было воспринято крайне прискорбно».

«Приятно, что они наконец-то вспомнили про Олимпийскую хартию. Но не стоит раньше времени думать, что МОК изменился. Это политика, шахматная партия, где каждый ход имеет неоднозначные последствия.

Сейчас они просто усмирили НОК Украины от лишних движений и бойкотов. Может быть, они договорились, что никаких бойкотов со стороны Запада и Украины не будет, запретят бойкоты в принципе, а потом предложат России такие условия участия, что мы не сможем согласиться.

А уже наш отказ будет восприниматься как бойкот. И скажут, что вот Украина же отказалась от бойкота, а Россия такая плохая, бойкотирует и не хочет вести диалог. Не стоит верить МОК даже в таких положительных для нас высказываниях», – сказала Журова.

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»