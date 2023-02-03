Олимпийский комитет Канады: «Мы открыты для изучения возможности включения нейтральных спортсменов из России и Беларуси, которые соответствуют условиям МОК»

Глава Олимпийского комитета Канады Дэвид Шумэйкер поддержал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к Играм-2024 в .

Ранее МОК выступил с заявлением о том, что рассмотрит возможность выступления российских и белорусских спортсменов на международных стартах при соблюдении атлетами строгих правил.

«Олимпийский комитет Канады продолжает поддерживать рекомендацию, вынесенную МОК в феврале 2022 года, о том, что спортсменов и официальных лиц из России и Беларуси не следует приглашать или допускать к участию в международных соревнованиях.

Однако мы признаем, что решение отстранить спортсменов только из-за их гражданства также противоречит основным принципам олимпийского движения.

Мы открыты для изучения возможности включения нейтральных спортсменов из России и Беларуси, которые соответствуют как минимум условиям, изложенным исполнительным комитетом МОК в заявлении от 25 января 2023 года», – сказал Шумэйкер.

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