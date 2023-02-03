Олимпийский комитет Канады: «Мы открыты для изучения возможности включения нейтральных спортсменов из России и Беларуси, которые соответствуют условиям МОК»

Теги МОК Олимпийская сборная России сборная Беларуси Дэвид Шумэйкер Париж-2024 НОК Канады Легкая атлетика

Глава Олимпийского комитета Канады Дэвид Шумэйкер поддержал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к Играм-2024 в Париже.

Ранее МОК выступил с заявлением о том, что рассмотрит возможность выступления российских и белорусских спортсменов на международных стартах при соблюдении атлетами строгих правил.

«Олимпийский комитет Канады продолжает поддерживать рекомендацию, вынесенную МОК в феврале 2022 года, о том, что спортсменов и официальных лиц из России и Беларуси не следует приглашать или допускать к участию в международных соревнованиях.

Однако мы признаем, что решение отстранить спортсменов только из-за их гражданства также противоречит основным принципам олимпийского движения.

Мы открыты для изучения возможности включения нейтральных спортсменов из России и Беларуси, которые соответствуют как минимум условиям, изложенным исполнительным комитетом МОК в заявлении от 25 января 2023 года», – сказал Шумэйкер.

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17 комментариев

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justbored
Ответ expertmer2020
Нас в блоге несколько: Хаус, Колобуля, Люцифер, Стовторой и я .
А! Легендарная пятерка наверное.
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expertmer2020
Франция, США, Канада за - никакой бойкот теперь МОК нестрашен.
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leon74
Ответ expertmer2020
Политика должна быть вне спорта.
Я это и имел ввиду.
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Антон Кривоногов
которые соответствуют условиям
они там все в конец охамели , это золотой миллиард
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expertmer2020
Ответ leon74
Спорт должен быть вне политики.
Политика должна быть вне спорта.
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Российский пользователь
в след за хозяином высказался точно так же 51 штат США
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expertmer2020
Ответ justbored
"Мы ждали" это от лица какой общественности?
Нас в блоге несколько: Хаус, Колобуля, Люцифер, Стовторой и я .
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leon74
Спорт должен быть вне политики.
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justbored
Ответ expertmer2020
Мы ждали заявления НОК Канады - сейчас будет спокойнее и начнётся разработка критериев допуска. Ожидаем их с некоторой опаской.
"Мы ждали" это от лица какой общественности?
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expertmer2020
Мы ждали заявления НОК Канады - сейчас будет спокойнее и начнётся разработка критериев допуска.

Ожидаем их с некоторой опаской.
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Павел Светлов
Ответ Alex1104
Команда поступила - пошел одобрямс. Упираться будут только отбитые прибалты с поляками.
завидуй им молча
+1
-6
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Павел Светлов
А ведь с самого 2000-го года всё было предсказуемо. Только у этих "управляющих кооперативом" стратегическое мышление отрицательное.
+2
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Алиса80
Страна победившего лгбтаизма припозднилась что-то.Они же лидеры в том где и кого ущемить в правах,а тут такая тема.
+7
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Джа-Джа Бинкс
Ответ Iuasamotu
Условия допуска рб-спортсменов простые. Это запрет на участие допингистов, пропагандистов, служащих росгвардии и росармии. А также проживание рб-спортсменов за территорией олимпийской деревни. Никаких вечеринок, дней русской культуры с матрешками и балалайками. Приехали на стадион, выступили и всё, обратно в свою нейтральную деревню.
Да чего мелочиться то? Сразу концлагерь для них построить, так?
+10
-3
+7
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Алиса80
Ответ Iuasamotu
Условия допуска рб-спортсменов простые. Это запрет на участие допингистов, пропагандистов, служащих росгвардии и росармии. А также проживание рб-спортсменов за территорией олимпийской деревни. Никаких вечеринок, дней русской культуры с матрешками и балалайками. Приехали на стадион, выступили и всё, обратно в свою нейтральную деревню.
Никаких уловие-единственное условие.Захотим шабаш-будет шабаш!Не завидуй!
+3
-3
0
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Iuasamotu
Комментарий скрыт
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-13
-10
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Alex1104
Команда поступила - пошел одобрямс.
Упираться будут только отбитые прибалты с поляками.
+15
-6
+9
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