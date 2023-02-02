Тарасова об угрозе Украины бойкотировать Олимпиаду: «Украинцы, видимо, не читали олимпийскую хартию, не знают правил. Заявление МОК выглядит достойно»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян к международным стартам.

МОК ведет обсуждение об участии россиян в соревнованиях в Азии в предстоящем летнем сезоне.

«Пока в Азии — значит, в Азии. Наше дело участвовать. Мы хотим выступать, и я уверена, что мы будем. Не надо себе трепать нервы и расстраиваться. Нужно делать то, что можем. И участвовать там, где есть возможность.

Изменилась риторика МОК? Прошел целый год. Нас же нельзя дисквалифицировать пожизненно», — сказала Тарасова.

Также она оценила заявление МОК о недопустимости бойкота Олимпийских игр.

«Украинцы, видимо, не читали олимпийскую хартию. Не знают правил. Это заявление выглядит достойно. Оно по правилам, которые знает весь мир, кроме Украины. Не надо им дать распоясаться!» — цитирует Тарасову «СЭ».