Тарасова об угрозе Украины бойкотировать Олимпиаду: «Украинцы, видимо, не читали олимпийскую хартию, не знают правил. Заявление МОК выглядит достойно»

Теги Татьяна Тарасова МОК Олимпийская сборная России Спорт-Экспресс Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян к международным стартам.  

МОК ведет обсуждение об участии россиян в соревнованиях в Азии в предстоящем летнем сезоне.

«Пока в Азии — значит, в Азии. Наше дело участвовать. Мы хотим выступать, и я уверена, что мы будем. Не надо себе трепать нервы и расстраиваться. Нужно делать то, что можем. И участвовать там, где есть возможность.

Изменилась риторика МОК? Прошел целый год. Нас же нельзя дисквалифицировать пожизненно», — сказала Тарасова.

Также она оценила заявление МОК о недопустимости бойкота Олимпийских игр.

«Украинцы, видимо, не читали олимпийскую хартию. Не знают правил. Это заявление МОК выглядит достойно. Оно по правилам, которые знает весь мир, кроме Украины. Не надо им дать распоясаться!» — цитирует Тарасову «СЭ»

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7 комментариев

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Товарищ Майор.
Ответ Леличек
Может украинцы и не читали олимпийскую хартию, но русские явно не читали будапештский меморандум.
ты сама то читала? или смотришь в книгу, видишь фигу?
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Товарищ Майор.
зачем yкрам читать Олимпийскую хартию, там ни про танки, ни про самолёты?
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Товарищ Майор.
Ответ Razan13
Комментарий удален модератором
самокритично
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зоя Кудряшова
Тарасова может вспомнит Олимпиаду 80. Две паралелльные? Было или мне приснилось.
+1
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+1
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Саша Кутузова
«Не надо им дать распоясаться!». На этом могла бы и остановиться. Каждый сам додумает в меру своих человеческих качеств.
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JL JL
Бедную бабушку даже на день оставить в покое не могут. Шлют ей день изо дня методички, которые она обязана подписывать.
+2
-1
+1
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Razan13
Ответ Товарищ Майор.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален
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Леличек
Может украинцы и не читали олимпийскую хартию, но русские явно не читали будапештский меморандум.
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Товарищ Майор.
Комментарий удален
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