Сборная Швеции может пропустить чемпионат Европы по легкой атлетике в Турции из-за напряженной политической ситуации между странами

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Сборная Швеции может пропустить чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении в Турции из-за напряженной политической ситуацией между странами, сообщает Expressen.

21 января у турецкого посольства в Стокгольме проходила акция протеста против вступления Швеции в НАТО. Ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран во время акции, что в свою очередь привело к ответным протестам.

МИД Швеции призвал граждан своей страны проявлять осторожность во время поездок в Турцию.

«Мы следим за происходящим и находимся в тесном контакте с европейской конфедерацией и местными организаторами – для обеспечения безопасного пребывания там (в Стамбуле).

Также мы занимаемся этим вопросом внутри сборной и уже позаботились о том, чтобы в поездке с нами был сотрудник службы безопасности.

Отказ от чемпионата Европы? Этого нельзя исключать, но мы надеемся, что такого не произойдет», – сказала капитан сборной Швеции Кайса Бергквист.

Как отмечает Expressen, решение по данному вопросу ожидается до 28 февраля, когда команда должна отправиться на соревнования.

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3 комментария

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radio_weiss
Ответ Светлана Кондакова
а зачем им летние соревнования? у них все заточено на зимние виды спорта по-моему)
Угу, скажите это Арману Дюплантису
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
Крайности всегда ошибочны.
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0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлана Кондакова
а зачем им летние соревнования? у них все заточено на зимние виды спорта по-моему)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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