МОК: «Санкции против российского и белорусского государств не подлежат обсуждению. Флаги этих стран не должны демонстрироваться на спортивных мероприятиях»

Теги МОК Олимпийская сборная России сборная Беларуси Политика Биатлон

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением о санкциях в отношении России и Беларуси.

«Санкции против российского и белорусского государств не подлежат обсуждению. Они были единогласно подтверждены на недавнем олимпийском саммите 9 декабря 2022 года.

Никакие международные спортивные мероприятия не должны быть организованы международными федерациями или национальными олимпийскими комитетами на территории России и Беларуси.

Никакие флаги, гимны, цвета или любая другая идентификация этих стран не должны демонстрироваться на каком-либо спортивном мероприятии или встрече, включая места их проведения.

Государственные чиновники России и Беларуси не должны быть приглашены или аккредитованы на какое-либо международное спортивное мероприятие или встречу», – говорится в заявлении МОК.

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24 комментария

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Макс Шева
А Беларусов то за что?
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NoWar
Ответ Kon Shem
Это будет полным провалом, если кто-то согласится на подобные условия. Унижение.
Для россиян должно быть большим унижением то, что их страну называют страной-агрессором.
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NoWar
Ответ Дороф
Польша, Германия и США свою страну? Что-то я не припомню, когда Россия собиралась вести боевые действия на территории этих стран...
Я имел в виду конечно же Украину. Хотя в какой-то мере и свои страны тоже. Кто может даст гарантию, что Путин после захвата Украины не нападет на европейские страны? Кто знает что у старца в голове?
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Дороф
Ответ NoWar
С территории Беларуси была совершена агрессия против Украины. А Польша, Германия, США и другие страны хоть и являются косвенными участниками конфликта, но они всего лишь помогают защищать свою страну от нападения. А это, как говорят в одном южном городе, две большие разницы.
Польша, Германия и США свою страну? Что-то я не припомню, когда Россия собиралась вести боевые действия на территории этих стран...
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NoWar
Ответ kupezz
Не переживай, всё нормально и ожидаемо, мы в лицо смеёмся этим единорогам с их жалкими попытками стереть наш флаг и гимн с лица земли.
Судя по разгорающейся дискуссии в России -Ехать без флага или не ехать совсем, смех больше похож на истерический.
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Kon Shem
Это будет полным провалом, если кто-то согласится на подобные условия. Унижение.
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NoWar
Ответ Колкий мальчик
Согласен, 🇺🇦 будет наша
Мечтать не вредно. Но смысла никакого.
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EPI
Ответ Aroma
расияне, что с лицом?
Да, а что с лицом?
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Колкий мальчик
Ответ NoWar
Теперь будет ваш.
Согласен, 🇺🇦 будет наша
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NoWar
Ответ Колкий мальчик
Это твой🇺🇦🏳️‍🌈
Теперь будет ваш.
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Кирковский Александр
Ответ kupezz
Не переживай, всё нормально и ожидаемо, мы в лицо смеёмся этим единорогам с их жалкими попытками стереть наш флаг и гимн с лица земли.
Но утремся и будем выступать как скажут. Я правильно понял?
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NoWar
Ответ Евгений Мартынов
Объясните мне при чем тут Белоруссия? Она такой же участник этого конфликта как и Польша, Германия , США?
С территории Беларуси была совершена агрессия против Украины. А Польша, Германия, США и другие страны хоть и являются косвенными участниками конфликта, но они всего лишь помогают защищать свою страну от нападения. А это, как говорят в одном южном городе, две большие разницы.
+8
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kupezz
Ответ Aroma
расияне, что с лицом?
Не переживай, всё нормально и ожидаемо, мы в лицо смеёмся этим единорогам с их жалкими попытками стереть наш флаг и гимн с лица земли.
+3
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Колкий мальчик
Ответ NoWar
Возьмите радужный флаг, Проканает без проблем.
Это твой🇺🇦🏳️‍🌈
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Леопольд Кудасов
Ответ NoWar
Возьмите радужный флаг, Проканает без проблем.
Та и разницы никто не заметит
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Колкий мальчик
Вылитые н🅰️цисты
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Pertinax Gandi
Всё равно Россию вам с карты мира не стереть! Сколько угодно можете делать вид, что её нет, только себя выставляете дураками.
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NoWar
Ответ Новый Орлеан
То есть под фиолетовым и зелёным флагом выступать можно? С руной "сила" и ёжиком в тумане можно?
Возьмите радужный флаг, Проканает без проблем.
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ретроградный меркурий
Ответ Евгений Мартынов
Объясните мне при чем тут Белоруссия? Она такой же участник этого конфликта как и Польша, Германия , США?
Скорее вопрос, почему в этом списке нет Ирана. Они в СВО участвуют никак не меньше Белоруссии
+6
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Aroma
расияне, что с лицом?
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Виталий Клепцов
Фашизм обыкновенный!
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Новый Орлеан
То есть под фиолетовым и зелёным флагом выступать можно? С руной "сила" и ёжиком в тумане можно?
+2
-2
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Ola BP
Если сейчас съедят и согласятся на условия, то без флага ещё лет 15 выступать будем.

Спортсмен хочет на Олимпийские игры? Пожалуйста! Ищите спонсоров и спокойно выступайте.
+14
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Евгений Мартынов
Объясните мне при чем тут Белоруссия? Она такой же участник этого конфликта как и Польша, Германия , США?
+9
-7
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