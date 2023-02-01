МОК: «Санкции против российского и белорусского государств не подлежат обсуждению. Флаги этих стран не должны демонстрироваться на спортивных мероприятиях»

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением о санкциях в отношении России и Беларуси.

«Санкции против российского и белорусского государств не подлежат обсуждению. Они были единогласно подтверждены на недавнем олимпийском саммите 9 декабря 2022 года.

Никакие международные спортивные мероприятия не должны быть организованы международными федерациями или национальными олимпийскими комитетами на территории России и Беларуси.

Никакие флаги, гимны, цвета или любая другая идентификация этих стран не должны демонстрироваться на каком-либо спортивном мероприятии или встрече, включая места их проведения.

Государственные чиновники России и Беларуси не должны быть приглашены или аккредитованы на какое-либо международное спортивное мероприятие или встречу», – говорится в заявлении МОК.

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