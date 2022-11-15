Фрейзер-Прайс, Маклафлин, Рохас, Дюплантис, Кипчоге, Лайлс вошли в шорт-лист номинантов на звание лучшего легкоатлета 2022 года
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) опубликовала шорт-лист номинантов на звание лучшего спортсмена 2022 года.
Женщины
- Тоби Амусан (Нигерия) – золото ЧМ в беге на 110 м с барьерами, мировой рекорд (12,12);
- Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка), золото ЧМ в беге на 100 м, лучший результат сезона в мире (10,62);
- Кимберли Гарсия Леон (Перу) – золото ЧМ в спортивной ходьбе на 20 и 35 км;
- Сидни Маклафлин (США) – золото ЧМ на 400 м и 4x400 м, мировой рекорд (50,68);
- Юлимар Рохас (Венесуэла) – золото ЧМ в тройной прыжке, мировой рекорд в тройном прыжке в помещении.
Мужчины
- Арман Дюплантис (Швеция) – золото ЧМ в прыжках с шестом, мировые рекорды на воздухе и в помещении (6,21 и 6,20 соответственно);
- Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – золото ЧМ в беге на 3000 м с препятствиями;
- Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – золото ЧМ в беге на 5000 м;
- Элиуд Кипчоге (Кения) – победитель Берлинского и Токийского марафонов, мировой рекорд в марафоне (9.01,09);
- Ноа Лайлс (США) – золото ЧМ в беге на 200 м, третий результат в истории беге на 200 м (19,31).
Победители станут известны в начале декабря.
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