Матыцин о том, что российское законодательства соответствует Международной конвенции о борьбе с допингом: «Не было ни одного замечания»

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российское законодательство соответствует Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте

«Антидопинговое законодательство постоянно совершенствуется, это естественный процесс для его регулярного обновления. В случае с Россией есть «критические» требования WADA в отношении федерального закона, принятого в 2007 году. За это время не было ни одного замечания по поводу того, что эти статьи закона противоречат кодексу.

Требования WADA непосредственно затрагивают конвенционные права и обязанности государств-участников и создают для них дополнительные правовые последствия, которые не зафиксированы конвенцией.

Это могли бы быть рекомендации по улучшению законодательства, но не «критические» требования, которые напрямую препятствуют восстановлению статуса национальной антидопинговой организации. Особенно, если это не имеет никакого отношения к операционной деятельности», – отметил Матыцин.