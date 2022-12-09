Олег Матыцин: «В России создана одна из самых эффективных систем борьбы с допингом в спорте»

Министр спорта РФ Олег Матыцин провел заседание Правительственной комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

«В России создана одна из самых эффективных систем борьбы с допингом в спорте, а российское законодательство полностью соответствует Международной конвенции ЮНЕСКО. Это отмечают все организации и представители, взаимодействующие с нами по вопросам антидопинговой деятельности.

Антидопинговая деятельность всегда находится в фокусе пристального внимания. Для России ключевым универсальным документом и регулятором в сфере противодействия допингу в спорте является Конвенция ЮНЕСКО.

Государства-участники не являются подписантами Кодекса WADA, а в случае разногласий с положениями Кодекса преимущество остается за положениями Конвенции. Это насущный вопрос, с которым сталкиваются многие страны. Здесь необходим грамотный подход, исключающий возможные инструменты давления», – сказал Матыцин.

Глава ведомства сообщил, что по инициативе российской стороны накануне состоялись внеочередные заседания Президиума 8-й сессии Конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте.

На них принято решение сформировать группу юридических экспертов, которая даст правовую оценку требованиям WADA о необходимости внесения изменений в законодательство для приведения его в соответствие Кодексу WADA.

Глава РУСАДА о претензиях WADA: «Законотворчество не в нашей компетенции. Мы должны отвечать исключительно за то, на что можем повлиять»