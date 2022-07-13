Дмитрий Губерниев: «Скучаю по Мутко, он был хорошим министром спорта. У него был прямой выход сами знаете куда»

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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что Виталий Мутко был хорошим министром спорта.

Мутко возглавлял Минспорт с 2008 по 2016 год.

«Я вот по Мутко скучаю, он был хорошим министром спорта. Вопросов тоже дофига, на самом деле. Если бы не Мутко, не было бы у нас ни Уайлда, ни Марио Фернандеса, ни Виктора Ана. Он быстро все эти вопросы решал. У него выход сами знаете куда прямой.

Он любил спорт, он помогал спортсменам. У нас бы не было победы Легкова (в Сочи-2014), если бы не Мутко. Потому что Вяльбе была против того, чтобы Саша тренировался в группе Рето Бургермайстера, называла его в моей программе на «России 2» предателем. И только поход Легкова к Мутко и прямое решение министра спорта решили все эти вопросы.

У Мутко много косяков, в том числе и допинговые истории, и тот же самый Родченков. Но если говорить о тех вещах, которые были связаны и с футболом, и со спортом… Он любил спорт, он любил спортсменов.

Считаю, что Олег Матыцин – неплохой министр спорта, видна работа, пытается, делает. Чернышенко в правительстве курирует это направление. Но без Виталия Леонтьевича мне скучновато. У меня с ним было много моментов: он ругался на меня, орал просто, неистовствовал», – сказал Губерниев.

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