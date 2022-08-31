Матыцин о предложениях разорвать отношения с WADA и МОК: «Лучше строить, чем разрушать. Россия не может жить в формате, в котором жил СССР – сейчас другие реалии»

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о предложениях разорвать отношения с международными спортивными организациями.

«Мне кажется, надо действовать спокойно. Природа не любит прыжков. Некоторые депутаты говорят – давайте все закроем, уйдем из WADA, из МОК, будем все делать сами.

Или еще что-то более резкое предлагают. Я считаю, надо спокойно адаптироваться, посмотреть и создавать. Лучше строить, чем разрушать.

Строить отношения с Азиатским регионом, с другими странами. ШОС, Аргентина, Турция, Монголия на подходе. Четыре с половиной миллиарда людей в этих странах.

Надо правильно выстроить отношения и позиционировать спорт не как альтернативу – вот мы будем там участвовать. Нет, мы будем и здесь участвовать, и там участвовать. Спокойно, с восточным подходом.

И у президентов Международного олимпийского комитета того времени стояли задачи не допустить СССР до Олимпийских игр. Все равно жили, спорт существовал, проводили Спартакиады.

Но сказать – давайте вернемся к той модели – неправильно. Сейчас другие реалии, Россия не может жить в том формате, в котором жил СССР» – отметил Матыцин.