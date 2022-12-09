Станислав Поздняков: «Участники сегодняшнего саммита МОК были едины в том, что оснований для дальнейшего отстранения российских атлетов нет»

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Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался об итогах олимпийского саммита, который прошел в Лозанне. 

Саммит МОК принял решение не снимать санкции с российского и белорусского спорта.

«Сегодня в Лозанне прошёл XI Олимпийский саммит. Хочу в первую очередь подчеркнуть, исключительную, на мой взгляд, важность декларации для российских и белорусских спортсменов.

Участники сегодняшнего саммита МОК были едины в том, что оснований для дальнейшего отстранения атлетов нет. Это значит, что уже в ближайшее время наши спортсмены смогут вернуться на международную арену, выступать в квалификационных олимпийских соревнованиях.

Да, безусловно, для этого необходимо, как минимум, чтобы МОК отменил пока действующие рекомендации, но общее содержание и направленность сегодняшней дискуссии свидетельствуют, на мой взгляд, о победе спортивной дипломатии и здравого смысла.

Считаю, что важную роль сыграли в этом усилия российского МИД и многих наших коллег, которые не разменивались на бесполезную, а иногда и вредную пустую болтовню, а вели целенаправленную, конструктивную работу.

В итоге то, во что еще недавно мало кто верил, может вскоре стать реальностью. Международное олимпийское сообщество сегодня выступило с консолидированной позицией, и она отвечает основным гуманитарным, спортивным и нравственным критериям», – написал Поздняков. 

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности

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