Терюшков об идее не признавать CAS в России: «Оброк за мифические госпрограммы по допингу должен быть забыт как страшный сон»

Депутат Госдумы Роман Терюшков объяснил решение внести законопроект об отмене признания спортивного арбитража CAS на территории России.

«Что сподвигло на внесение такого закона? Никакого приоритета международного права в ущерб российскому быть не может. Законы РФ стоят в безусловном приоритете, а тем более теперь, после принятия поправок в конституцию нашей страны, одобренных на всероссийским голосовании.

На основе 79-й статьи главенство нашего права не подлежит обсуждению. Повторения возмутительных отстранений, как в случае с нашим гимнастом Иваном Куляком, ждать не будем. Отстранения по национальному признаку преступны и нарушают олимпийскую хартию и все кодексы международных организаций.

Россия будет участвовать только со своими национальными символами, а решать судьбу наших спортсменов внутри страны позволено только нам самим. Пора прекращать все выплаты за участие в международных федерациях, которые нарушают права и свободы суверенных государств и их спортсменов.

Оброк за мифические государственные программы по допингу, в которых обвинили нашу страну после присоединения Крыма и Севастополя в 2014 году, должен быть забыт как страшный сон.

Деньги, которые путем обмана, обещая восстановление в правах, выманила Международная федерация легкой атлетики у Всероссийской, могли бы пойти на реализацию программы детско-юношеского спорта. Но, увы, обогатились наши враги», – сказал Терюшков.

Депутаты Терюшков и Исаков внесли в Госдуму законопроект об отмене признания спортивного арбитража CAS российскими федерациями