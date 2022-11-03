Депутат Свищев о законопроекте Терюшкова и Исакова: «Не разделяю их мнение. Мы не можем сейчас загонять себя в самоизоляцию»

Глава комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал идею о непризнании в России спортивного арбитражного CAS.

Ранее соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутат Роман Терюшков и сенатор Эдуард Исаков.

«Понимаю недовольство Терюшкова и Исакова определенными действиями CAS. Но не разделяю их мнение по той причине, что на сегодняшний день CAS – единственный спортивный арбитражный суд, признанный в том числе Российской Федерацией.

Мы обязаны соблюдать все те решения, которые этот орган выносит. К сожалению, часто они бывают несправедливыми, политизированными, но другого механизма на сегодняшний день нет. И чтобы не загнать себя в изоляцию от мирового спортивного сообщества, необходимо подчиняться.

Спортивное сообщество не однополярно. Спорт – это не только Западная Европа и Америка. Спорт – это глобальное сообщество.

Сейчас многие не хотят нас видеть, но это временная прихоть под воздействием каких‑то политических течений, политического давления. Но многие виды спорта просто не возможно представить без участия России.

Например, фигурное катание, синхронное плавание, гимнастику – можно долго перечислять! Но мы не можем сейчас себя загонять в самоизоляцию. Наши спортсмены требуют от нас, чтобы мы обеспечили их достойными соперниками, международными соревнованиями. И это справедливое требование», – сказал Свищев.

Депутаты Терюшков и Исаков внесли в Госдуму законопроект об отмене признания спортивного арбитража CAS российскими федерациями