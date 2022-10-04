Журова о допуске России к Олимпийским играм: «Насчет 2028 года у меня нет сомнений, что это будет. Мы можем спокойно занять третье командное место»

Теги Светлана Журова Олимпийская сборная России Париж-2024 Лос-Анджелес-2028 Легкая атлетика

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что Россия выступит на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что рассчитывает как минимум на третье место команды в медальном зачете.

«Нам хотелось бы, чтобы мы и на Олимпиаде-2024 [в Париже] участвовали, а насчет 2028 года у меня даже нет никаких сомнений, что это будет.

Мы можем спокойно занять командное третье место», – сказала Журова.

Станислав Поздняков: «Многие члены МОК настроены на возвращение России. Новые аспекты позволяют думать, что санкции будут сняты»

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