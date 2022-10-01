Валентина Родионенко: «Не могу сказать, что Мельникова останется до Игр‑2028, но Олимпиаду‑2024 точно застанет в статусе одной из лидеров»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает, что олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова будет среди лидеров команды во время Олимпиады-2024 в Париже.

Сегодня Мельникова взяла золото в вольных упражнениях на Всероссийской спартакиаде в Казани.

– После вольных у вас был индивидуальный разговор с Мельниковой. Поздравляли? Успокаивали?

– Да, успокоила. Сказала, в чем ей надо остановиться, поскольку в последнее время она снизила нагрузки и увлеклась разными общественными делами.

Посоветовала Ангелине: «Если хочешь продолжать побеждать, а не просто присутствовать, должна немножко задуматься и изменить подход». Она меня поняла. Уяснила ошибки, которые делает в подготовке.

– Мельниковой 22. Не повод переживать о возрасте для гимнастки?

– Абсолютно нет. Не могу сказать, что она останется в спорте до Игр‑2028, но Олимпиаду‑2024 точно застанет в статусе одной из лидеров.

– Ей придется что‑то для этого подписывать?

– Уже звонили журналисты. Могу повторить: никогда и никто из спортсменов не согласится предать свою страну. На таких условиях мы выступать не будем, – сказала Родионенко.

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