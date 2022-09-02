Чемпион России в беге Максим Якушев: «Нашим биатлонистам прямыми словами предложили променять родину на карьеру. Стоит оно того? Я считаю, что нет»

Чемпион России в беге на 3000 м с препятствиями Максим Якушев поделился мнением о санкциях в отношении российского спорта.

– Вас удивило недавнее высказывание Ричарда Макларена? Человек, расследование которого привело к санкциям против российского спорта, неожиданно нас поддержал.

– Я просто офигел, когда увидел эту новость. Сначала не поверил, думал, это фейк. Его слова о том, что спортсмены не должны страдать из-за происходящего, очень правильные. Нынешнее поколение спортсменов не виновато. Особенно обидно, что именно по отношению к лекой атлетике такие жесткие санкции.

У тяжелой атлетики тоже были проблемы, у биатлона. Но так или иначе спортсмены выступали. А санкции по отношению к нам доводили меня до истерики и отчаяния. Новость с высказыванием Макларена меня удивила, признаю, хотя в последнее время мало чему удивляюсь.

– Биатлон сейчас тоже страдает — чиновники международной федерации уже выдвигают политические требования к нашим спортсменам и СБР.

– Да, я читал. Все мировые лидеры, высокопоставленные чиновники постоянно твердят о том, что нельзя смешивать спорт и политику, а в данном случае именно это и происходит. Нашим биатлонистам прямыми словами предложили променять родину на карьеру. Стоит оно того? Я считаю, что нет.

Тому, кто решится это сделать, придется жить с этим выбором и принимать последствия. Тут все не так просто, как кажется нашим международным коллегам. Ну а предложение сделать заявление о непричастности к действиям нашей армии… У каждого человека есть свое мнение, но никто не обязан его высказывать.

– А вы не пробовали поучаствовать в настоящем биатлоне?

– К сожалению, я совершенно не умею стоять на лыжах – для меня это дремучий лес, а то бы попробовал. Отличный вид спорта, динамичный, непредсказуемый. Мне нравится его смотреть. Как и лыжи, где у нас очень много крутых спортсменов, лучших в мире.

Ну и в биатлоне есть Дмитрий Губерниев, прикольный мужик. Да, иногда он говорит невпопад, иногда промахивается, но в целом он притягивает к себе, от него идет драйв. Это же радость, эмоции, кайф. Таких комментаторов нашему спорту не хватает. А то смотришь иногда легкую атлетику с российскими комментариями… Я лучше с интершумом посмотрю, – рассказал Якушев.

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