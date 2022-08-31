Сергей Шубенков: «Чего ругать Привалову – я не понимаю. Кто федерацию спонсирует, тот и решает, как ей жить»

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами поделился мнением о деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

– Вопрос как к спортсмену, который застал еще президента ВФЛА Валентина Балахничева. Что Привалова может делать лучше? Ее многие ругают.

– Никогда об этом не думал, и вот опять. Мне кажется, как мы ни на что повлиять не можем, так и от федерации и Приваловой мало что зависит. Общие направления она задает, а работают по этим направлениям другие люди. Борзаковский деньги привлекает, организация соревнований – другой человек, международный эксперт – третий. Мама у меня в президиуме заседает, так из того, что я вижу, президиум тоже мало что решает.

Чего Привалову ругать – я не понимаю. Кто федерацию спонсирует, тот и решает, как ей жить.

– То, что ВФЛА и Минспорт недостаточно защищают спортсменов в условиях отстранения – согласны с этим тезисом?

– Что понимать под защитой?

– Мария Ласицкене считает, что ВФЛА могла бы активнее вести переговоры с другими федерациями для привлечения российских спортсменов в нейтральном статусе для выступлений на стартах, от которых они не отстранены.

– Наверное, да. Но с другой стороны, много разве этих стартов, поездки на которые могла бы организовать федерация? Вспоминаю только командный турнир во Франции в конце сезона, туда ВФЛА организовывала поездку. Но что, сейчас французская федерация пойдет наперекор всем и пригласит россиян? Нет. А к остальным коммерческим турнирам ВФЛА никогда не имела отношения, сами всегда все ездили.

– Завершилась Спартакиада и серия «Королева российского спорта». Как считаете, организаторы этих турниров сделали все, что могли?

– Если так ставить вопрос – скорее, да. Продлили сезон до конца августа, на мой взгляд, это нормально. Тем более что полно тех, кто, жалуясь на отсутствие международных стартов, одновременно говорит об усталости от длинного сезона. Хотите соревноваться – вот и соревнуйтесь до сентября, а не до середины июля. Я набрал шесть стартов, не считая чемпионата края, а можно было и еще придумать.

Где-то лучше организовали турниры, где-то хуже, но в целом сезон, учитывая его безальтернативность, получился достойный, – сказал Шубенков.