Всероссийская Спартакиада. Сидорова, Соколова, Аплачкина, Макаренко, Федоров, Никитин одержали победы, другие результаты

Чемпионка мира Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом на Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта в Челябинске.
Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта
Челябинск
Легкая атлетика
Женщины
100 м
1. Кристина Макаренко – 11,21
2. Анастасия Романова – 11,48
3. Марина Максимова – 11,55
5000 м
1. Светлана Аплачкина – 15.50,98
2. Любовь Дубровская – 15.51,64
3. Светлана Аристархова – 15.53,54
Прыжки с шестом
1. Анжелика Сидорова – 4,70
2. Полина Кнороз – 4,65
3. Елизавета Бондаренко – 4,45
Прыжки в длину
1. Елена Соколова – 6,60
2. Полина Лукьяненкова – 6,59
3. Екатерина Левицкая – 6,57
Толкание ядра
1. Снежана Трофимец – 17,84
2. Наталья Тронева – 17,39
3. Анна Авдеева – 16,44
Мужчины
100 м
1. Игорь Образцов – 10,40
2. Ярослав Ткалич – 10,46
3. Андрей Лукин – 10,53
5000 м
1. Владимир Никитин – 13.38,73
2. Евгений Кунц – 13.52,77
3. Анатолий Рыбаков – 13.56,71
Тройной прыжок
1. Алексей Федоров – 16,47
2. Виталий Павлов – 16,04
3. Иван Соловьев – 16,00
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