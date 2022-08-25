Всероссийская Спартакиада. Сидорова, Соколова, Аплачкина, Макаренко, Федоров, Никитин одержали победы, другие результаты

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Чемпионка мира Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом на Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта в Челябинске.

Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта

Челябинск

Легкая атлетика

Женщины

100 м

1. Кристина Макаренко – 11,21

2. Анастасия Романова – 11,48

3. Марина Максимова – 11,55

5000 м

1. Светлана Аплачкина – 15.50,98

2. Любовь Дубровская – 15.51,64

3. Светлана Аристархова – 15.53,54

Прыжки с шестом

1. Анжелика Сидорова – 4,70

2. Полина Кнороз – 4,65

3. Елизавета Бондаренко – 4,45

Прыжки в длину

1. Елена Соколова – 6,60

2. Полина Лукьяненкова – 6,59

3. Екатерина Левицкая – 6,57

Толкание ядра

1. Снежана Трофимец – 17,84

2. Наталья Тронева – 17,39

3. Анна Авдеева – 16,44

Мужчины

100 м

1. Игорь Образцов – 10,40

2. Ярослав Ткалич – 10,46

3. Андрей Лукин – 10,53

5000 м

1. Владимир Никитин – 13.38,73

2. Евгений Кунц – 13.52,77

3. Анатолий Рыбаков – 13.56,71

Тройной прыжок

1. Алексей Федоров – 16,47

2. Виталий Павлов – 16,04

3. Иван Соловьев – 16,00

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